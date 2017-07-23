Телеведущая поделилась видеозаписью с занятий плаванием сына Платона

Ксения Собчак и Максим Виторган решили с самого детства прививать сыну любовь к спорту. Маленький Платон не только наблюдает за зарядкой старших брата и сестры с отцом, но и учится плавать. Новый видеоролик, который был опубликован Ксенией в Instagram, был снят на одном из занятий мальчика в бассейне. «Вся жизнь — это один большой кувырок», — подписала видео телеведущая.

Как пишет Letidor, публикация вызвала волну возмущений среди подписчиков Собчак: «Идиотизм полный, человек не рыба, на мозгах отразится», «Мамочки, как страшно за малыша», «Он воды мог набрать носом и ртом..», «Главное, не захлебнуться», «Изверги…». Некоторые комментаторы обратили внимание на Максима Виторгана, который помогает Платону заниматься в воде: «Зачем всем показывать нижнюю часть мужа, ему самому это приятно было?», «Ага, я тоже на это обратила внимание», «А че муж в семейках плавает? Щас так модно?», «Да... И шрам от аппендикса». Но нашлись и те, кто встал на защиту звездных родителей: «Вы очень хорошие родители!!!! Так держать!!!», «Мы тоже так ныряли, это очень очень полезно.», «Очень правильно, что вы учите малыша не бояться воды.Отличная закалка и формирование фигуры».