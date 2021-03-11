Видео Манижи за сутки собрало миллион просмотров на YouTube

Официальное видео номера певицы Манижи , которое вчера опубликовали на канале «Евровидения» в YouTube, всего за сутки собрало первый миллион просмотров.

Сейчас видео занимает 3-е место на вкладке «В тренде».

Манижа стала участницей конкурса от России после отбора путем голосования, который прошел в режиме онлайн 8 марта. Конкурентами певицы были исполнители Антон Беляев и группа 2Маши.

Участие Манижи в конкурсе от России вызвало ожесточенные споры – многие не согласились с решением отправить на «Евровидение» таджикскую певицу. Против высказался в том числе и Владимир Жириновский.

Некоторые , в том числе, полагают, что у российской конкурсантки мало шансов на победу, поскольку ее песня «Russian woman» – на русском языке, и зрители ее попросту не поймут.

Девушку, однако, поддержали многие известные люди, среди которых – Филипп Киркоров, Иосиф Пригожин, Ксения Собчак, Юлия Савичева и многие другие.