Въезд закрыт: ню-модели в Дубае и звезды, которых не любят в некоторых странах

Власти Дубая депортировали на родину украинских моделей, которые устроили провокационную обнаженную фотосессию на балконе одного из отелей.

Задержан также российский предприниматель Алексей Концов, который устроил фотосессию в стране, где действуют жесткие законы нравственности.

Одна из девушек осталась в Дубае — у нее нашли коронавирус и теперь ей придется полечиться.

Голые девушки на балконе отеля очень возмутили местных жителей, которые пожаловались на это в полицию. Девушкам грозил огромный штраф и даже тюремное заключение, но все обошлось.

Незнание чужих законов часто приводит к проблемам, и от них не спасает даже то, что ты — медийная личность, а то и вовсе звезда с мировым именем.

Проблемы были даже у самых именитых. Например, участники The Beatles ухитрились оскорбить первую леди Филиппин. Не намеренно, а по незнанию. Музыкантов пригласили позавтракать в Президентский дворец, но не привыкшие к официальным приемам, они решили вежливо отказаться. Вежливо не получилось — отказ приняли за оскорбление, а группе пришлось срочно уехать из страны. Должно быть, первая леди была фанаткой музыкантов и расстроилась из-за несостоявшейся встречи.

«Битлы» оказались не единственными, у кого возникли проблемы с Филиппинами. В 2009 году Алек Болдуин заявил на одном из телешоу, что хочет стать отцом, и ищет подходящую жену. Для этого ему нужна дама исключительно из России или из Филиппин. Актер, должно быть, полагал, что делает комплимент, но власти этой страны смертельно обиделись и не дали ему никакой возможности найти себе жену — обозначили его «нежелательным гостем» и закрыли въезд в страну. Болдуин попытался извиниться, но бесполезно.

Леди Гага отличается провокационными образами, а такое понимают не везде. Ее не любят в мусульманских странах, а в Индонезию и вовсе запретили въезд. Рядовые жители очень ждали ее и скупили 53 тысячи билетов на ее концерты. Однако власти заявили:

«Не позволим ступить на нашу землю этому порождению Сатаны, стирающему границы морали нашей молодежи своими вульгарными, сексуальными и неприличными нарядами».

Иногда власти стран решают оградить жителей от «плохого примера». Например, группе The Rolling Stones в свое время запретили въезд в Китай за употребление наркотиков, а позже китайцы ополчились и против Брэда Питта — не понравился его образ в фильме «Семь дней в Тибете».

Политические мотивы тоже могут сыграть свою роль — Филипп Киркоров, например, позволил себе слишком много высказываний на тему Крыма, что оставило его без концертов в Литве.

В последнее время сложности у звезд, которые привыкли отдыхать за границей, возникают и из-за мер безопасности, принятых в пандемию. Ксения Собчак, Рита Дакота и многие другие виртуозно обходят ограничения ради отдыха, и не всегда все проходит бесследно. Так, Дакота застряла в Турции после того, как получила положительный тест на коронавирус.