«Весна на дворе»: Максим Галкин радуется солнцу в забавном видео

Утром 12 марта Максим Галкин, как обычно, вышел к панорамным окнам семейного особняка в Подмосковье и решил, что весна наконец пришла — так ярко светило солнце. Своей радостью шоумен решил поделиться с поклонниками в забавном видео, опубликованном в Instagram.

«Вчера еще была зима, а сегодня уже весна, понимаете?» — поделился эмоциями Максим. При этом телеведущий явно находился под таким впечатлением от смены погоды, что не постеснялся показаться в кадре в совершенно домашнем виде — заспанным и в халате.