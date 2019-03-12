«Весна на дворе»: Максим Галкин радуется солнцу в забавном видео

Утром 12 марта Максим Галкин, как обычно, вышел к панорамным окнам семейного особняка в Подмосковье и решил, что весна наконец пришла — так ярко светило солнце. Своей радостью шоумен решил поделиться с поклонниками в забавном видео, опубликованном в Instagram.
«Вчера еще была зима, а сегодня уже весна, понимаете?» — поделился эмоциями Максим. При этом телеведущий явно находился под таким впечатлением от смены погоды, что не постеснялся показаться в кадре в совершенно домашнем виде — заспанным и в халате.
Поклонники же в комментариях обратили внимание как раз не на букет и деревце, продемонстрированные Галкиным, а на прическу и общий стиль самого кумира. «Ты такой чудной с этой невообразимой шевелюрой», «Макс, нужно что-то делать с прической — радикальное… подключи спецов!», «Прическа отпад… Весенним ветром надуло…», «Макс… ты молодец… смотрю на тебя, и кажется, жизнь прекрасна…», «Спасибо Вам, Максим, что такими маленькими роликами поднимаете нам настроение!» — написали под фото поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram