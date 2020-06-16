«Вешу столько, сколько мечтала всю жизнь»: многодетная Оксана Самойлова пытается сохранить фигуру после родов
Фото: Instagram Оксаны Самойловой
Часто от воображаемого идеала красавиц отделяет всего пара килограммов. Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, — из их числа. Многодетная мама призналась: она обрела наконец фигуру мечты и очень боится ее потерять.
«ПослеЗавтра 4 месяца после 4 кс) Через 7-10 дней после родов я весила 61 кг, потом в течении 1,5 месяцев резко похудела до своих привычных 55, потом был карантин и я наела обратно 6 кг)) Сейчас я вешу столько сколько мечтала всю жизнь))) ужасно не хочу похудеть))) но что бы мне держать такой вес это нужно есть за троих и прирости к дивану, чем я и занималась последнее время. Был даже моментик, когда я немного перестаралась и была 63 кг», — поделилась она.
«Оксаночка, ты в прекрасной форме», «Отличный вид! И здорово, что нет стремления быть анорексичкой», «И это мать четверых детей», «Если бы не видела Вас , то никогда бы не поверила что имея 4 детей, можно так выглядеть», «Всем бы Ваши проблемы», — обсуждают фигуру молодой мамы подписчицы ее блога. А Ольга Бузова и вовсе назвала подругу «ведьмой».
А вам знакома проблема идеального веса? Или вы идеальны в любом?
Фото и видео: Instagram
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