«Вешу столько, сколько мечтала всю жизнь»: многодетная Оксана Самойлова пытается сохранить фигуру после родов

Часто от воображаемого идеала красавиц отделяет всего пара килограммов. Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, — из их числа. Многодетная мама призналась: она обрела наконец фигуру мечты и очень боится ее потерять.

«ПослеЗавтра 4 месяца после 4 кс) Через 7-10 дней после родов я весила 61 кг, потом в течении 1,5 месяцев резко похудела до своих привычных 55, потом был карантин и я наела обратно 6 кг)) Сейчас я вешу столько сколько мечтала всю жизнь))) ужасно не хочу похудеть))) но что бы мне держать такой вес это нужно есть за троих и прирости к дивану, чем я и занималась последнее время. Был даже моментик, когда я немного перестаралась и была 63 кг», — поделилась она.