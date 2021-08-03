Веселый Тимати, Гуф с девушкой и розыгрыш для Егора Крида: как Джиган отметил 36-летие

Закончился вечер выносом торта и салютом. Десерт, кстати, был в форме боксерской груши и произвел настоящий фурор, Джиган даже немного с ним побоксировал. Оксана Самойлова подарила мужу массивную цепь с буквой G и изображением льва. И трогательно поздравила Джигана в социальной сети, написав, что и она, и дети очень гордятся Денисом, так как он достиг всего, чего хотел в этом году. «И пусть мы всегда дарим друг другу такие "стихи", у нас есть все, о чем можно мечтать», — написала она в Instagram.