Веселый Тимати, Гуф с девушкой и розыгрыш для Егора Крида: как Джиган отметил 36-летие
2 августа рэпер Джиган, известный в последнее время своей любовью к вечеринкам, собрал в честь дня рождения самых близких. С утра его поздравляли четверо их с Оксаной Самойловой детей, а вечером — душевные поздравления он услышал от Тимати, Гуфа, Егора Крида, Artik, Ильи Прусикина и других звездных гостей.
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Фото: Личный Instagram @samoylovaoxana
Вечеринка была организована в пляжном стиле, повсюду были расставлены гамаки и рассыпаны горы песка. Гости были настроены расслабляться и веселиться: Тимати со всеми фотографировался, Гуф проводил много времени наедине с любимой девушкой, а Егор Крид проверил свои нервы на прочность — принял участие в конкурсе, где ему было необходимо вслепую дотронуться до тарелки с червяками. Позже Крид выступил с проверенными хитами и новыми песнями.
Закончился вечер выносом торта и салютом. Десерт, кстати, был в форме боксерской груши и произвел настоящий фурор, Джиган даже немного с ним побоксировал. Оксана Самойлова подарила мужу массивную цепь с буквой G и изображением льва. И трогательно поздравила Джигана в социальной сети, написав, что и она, и дети очень гордятся Денисом, так как он достиг всего, чего хотел в этом году. «И пусть мы всегда дарим друг другу такие "стихи", у нас есть все, о чем можно мечтать», — написала она в Instagram.
Фото и видео: Instagram
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