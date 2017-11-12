«Веселый нищий»: Анжелика Варум похвасталась новым нарядом
Анжелика Варум и Леонид Агутин улетели на гастроли в США. В перерыве между выступлениями супруги наслаждаются отдыхом, о чем рассказывают в своих микроблогах. Так, несколько часов назад Анжелика поделилась селфи в костюме, купленном во время шопинга в Нью-Йорке: «Сегодня выходной. Решили с подругой побродить по магазинам в NY. Обнаружила вот такой симпатичный, а главное тёплый костюмчик. Подруга этот стиль называет "Весёлый нищий". )))»
Поклонники певицы оценили новый аутфит кумира: «Хороший, главное-вам идет!», «Анжелика, Вы красавица!», «Анжелика, супер- костюм) Моя кума называет меня "Американским бомжом" в таких вещах», «Очень стильно», «Задор и стиль в одном флаконе. Очень хорошо смотрится!», «Очень круто. Надо брать!», «Скорее "богатый нищий ",чем "веселый" костюмчик совсем не нищенский)))», «Красивый костюмчик. Очень важно иметь хороший вкус в одежде, он у вас есть».
А вам нравится новый образ Анжелики Варум?
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: Instagram