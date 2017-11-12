Певица продемонстрировала итог американского шопинга.

Анжелика Варум и Леонид Агутин улетели на гастроли в США. В перерыве между выступлениями супруги наслаждаются отдыхом, о чем рассказывают в своих микроблогах. Так, несколько часов назад Анжелика поделилась селфи в костюме, купленном во время шопинга в Нью-Йорке: «Сегодня выходной. Решили с подругой побродить по магазинам в NY. Обнаружила вот такой симпатичный, а главное тёплый костюмчик. Подруга этот стиль называет "Весёлый нищий". )))»