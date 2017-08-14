Оригинальный видео-анонс появился в Instagram певца

Как сообщает WMJ.ru, видеоролик очень понравился фолловерам певца: «Почти как в фильме Веселые ребята», «Одно удовольствие смотреть старинные фильмы, я обожаю их. Креативно однако, мне нравится !)))», «улыбнуло))) Градский вне конкуренции здесь))», «Ура! Ваш состав самый лучший за все сезоны существования проекта. Люблю! Горжусь! Замираю при виде вас по телевизору!», «Дима, так идеально вписался!», «Легко на сердце от мысли весёлой , она скучать не даёт не когда и любят Голос в деревнях и сёлах, и любят Голос большие города», «Да ,задумка огонь 🔥🔥🔥 так замечательно вписались ваши лица 😀👍», «Но в каждом ролике есть доля правды - вы так уже сами #золотогофонда телевидения, эстрады и музыки @bilanofficial !», «Самые любимые золотой состав».