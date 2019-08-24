«Веселая семейка»: в Сети обсуждают семейное фото Екатерины Вилковой

Звезда театра и кино Екатерина Вилкова счастлива в браке с актером Ильей Любимовым, с которым воспитывает двоих детей — 7-летнюю Павлу и 5-летнего Петра. В отличие от многих коллег, Екатерина часто публикует в блоге снимки с детьми и мужем, однако кадры, на которых позирует вся семья, появляются в Instagram редко. Тем не менее, несколько часов назад Екатерина порадовала поклонников фото семьи в полном составе. «Моя ❤️❤️❤️», — подписала снимок актриса, добавив свои традиционные хештеги #самыйкрутоймужик #самыйкрутоймаленькиймужик #павлушалягуша.
«Как Вы мне нравитесь все», «Какие красивые и милые», «Веселая семейка», «Да вы сами бриллиантик!!! А пишете Крутой мужииик», «Какие красавчики», «Сына папина копия, а доча мамина», «Красивая семья!», «Какая у вас красивая семья», «Самая настоящая семья», — обсуждают снимок фолловеры Вилковой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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