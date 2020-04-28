Вернувшийся в семью Джиган растрогал подписчиков фото с 2-месячным сыном: «Как же мы долго этого ждали»

Поклонники Джигана и Оксаны Самойловой признались, что надеялись, что в семье артиста и модели все наладится.

«Как же долго мы этого ждали», «Давид похож на вас обоих», «Хоть один ребенок похож на мать», «Давид — мамин сын», «На маму похож», — написали в комментариях.

Напомним, Оксана Самойлова объявила о разводе после 10 лет брака, обвинив в развале семьи неверного супруга, подверженного пагубным привычкам.

В свой день рождения Оксана призналась, что впервые не знает, что ждет ее в будущем.