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Вернувшийся в семью Джиган растрогал подписчиков фото с 2-месячным сыном: «Как же мы долго этого ждали»

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Денис и Давид

Фото: Instagram

У рэпера были проблемы с вредными привычками, которые довели его до развода.

Денис Устименко-Вайнштейн вновь вышел на связь в социальной сети. Долгое время Джиган находился в частной клинике, где его здоровье приводили в порядок. Его пока все еще жена Оксана Самойлова не спешила навещать мужа, отдавая все время детям.

Поклонники пары гадали, появится ли рэпер на дне рождения младшей дочери Майи. И он пришел. И уже на следующей день в микроблоге многодетного отца появилась новая фотография с двухмесячным сыном Давидом.

Поклонники Джигана и Оксаны Самойловой признались, что надеялись, что в семье артиста и модели все наладится.

«Как же долго мы этого ждали», «Давид похож на вас обоих», «Хоть один ребенок похож на мать», «Давид — мамин сын», «На маму похож», — написали в комментариях.

Напомним, Оксана Самойлова объявила о разводе после 10 лет брака, обвинив в развале семьи неверного супруга, подверженного пагубным привычкам.

В свой день рождения Оксана призналась, что впервые не знает, что ждет ее в будущем.

Однако многие из наблюдающих за звездным семейством уверены, что развода не будет, Оксана простит мужа.

А как вы думаете — семья сохранится?

Фото и видео: Instagram

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