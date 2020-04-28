Вернувшийся в семью Джиган растрогал подписчиков фото с 2-месячным сыном: «Как же мы долго этого ждали»
Фото: Instagram
Денис Устименко-Вайнштейн вновь вышел на связь в социальной сети. Долгое время Джиган находился в частной клинике, где его здоровье приводили в порядок. Его пока все еще жена Оксана Самойлова не спешила навещать мужа, отдавая все время детям.
Поклонники пары гадали, появится ли рэпер на дне рождения младшей дочери Майи. И он пришел. И уже на следующей день в микроблоге многодетного отца появилась новая фотография с двухмесячным сыном Давидом.
Поклонники Джигана и Оксаны Самойловой признались, что надеялись, что в семье артиста и модели все наладится.
«Как же долго мы этого ждали», «Давид похож на вас обоих», «Хоть один ребенок похож на мать», «Давид — мамин сын», «На маму похож», — написали в комментариях.
Напомним, Оксана Самойлова объявила о разводе после 10 лет брака, обвинив в развале семьи неверного супруга, подверженного пагубным привычкам.
В свой день рождения Оксана призналась, что впервые не знает, что ждет ее в будущем.
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Мне 32))🎂конечно сегодня всё по другому)но я хочу сказать что я проживаю прекрасную жизнь))сейчас я на пороге нового этапа ,новых открытий,эмоций и впечатлений)я принимаю и благодарю за все что со мной произошло❤️я получаю свои уроки и отпускаю своё прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь которые у меня были ❤️впервые за долгое время я не знаю что ждёт меня в перейди ,но я уверена что всё обязательно будет хорошо и я снова буду самой счастливой)))с днём рождения меня и пусть дальше этот год дарит нам всем только радость )🥂
Однако многие из наблюдающих за звездным семейством уверены, что развода не будет, Оксана простит мужа.
А как вы думаете — семья сохранится?
Фото и видео: Instagram
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