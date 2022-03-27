Вернулась на сцену: Орбакайте прилетела в Россию и отправилась в тур по регионам
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сразу после Нового года Кристина Орбакайте практически пропала из социальных сетей и устроила себе длительный заграничный отпуск в компании семьи. Некоторые поклонники решили, что артистка покинула страну, как это сделали некоторые селебрити, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Но исполнительница хита «Любовь, которой больше нет» вернулась в столицу, уже успела принять участие в постановке театра «Современник» и подготовиться к предстоящему туру по России.
Первым городом в гастрольном списке стал — Киров, далее артистка отправилась в Ижевск, где ее встретили преданные поклонники.
Орбакайте сообщила о своем приезде в социальных сетях. «Дорогие ижевчане! 26 марта с нетерпением всех жду на своем концерте! Споем!» — пригласила поклонников Кристина.
Следующей остановкой в графике звезды станет Екатеринбург и Челябинск.
Напомним, что Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией несколько лет живут на две страны. Какую-то часть времени семья проводит в США, где у них есть недвижимость. Дочь Орбакайте знает английский язык и посещает местную школу.