Вернулась на сцену: Орбакайте прилетела в Россию и отправилась в тур по регионам

Сразу после Нового года Кристина Орбакайте практически пропала из социальных сетей и устроила себе длительный заграничный отпуск в компании семьи. Некоторые поклонники решили, что артистка покинула страну, как это сделали некоторые селебрити, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Но исполнительница хита «Любовь, которой больше нет» вернулась в столицу, уже успела принять участие в постановке театра «Современник» и подготовиться к предстоящему туру по России.