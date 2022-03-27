passion.ru
Знаменитости
Сегодня в 14:12
1 мин.

Вернулась на сцену: Орбакайте прилетела в Россию и отправилась в тур по регионам

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте больше месяца находилась за пределами России. Стало известно, что дочь примадонны вернулась домой и сразу приступила к работе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кристина Орбакайте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сразу после Нового года Кристина Орбакайте практически пропала из социальных сетей и устроила себе длительный заграничный отпуск в компании семьи. Некоторые поклонники решили, что артистка покинула страну, как это сделали некоторые селебрити, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Но исполнительница хита «Любовь, которой больше нет» вернулась в столицу, уже успела принять участие в постановке театра «Современник» и подготовиться к предстоящему туру по России.

Первым городом в гастрольном списке стал — Киров, далее артистка отправилась в Ижевск, где ее встретили преданные поклонники.

Орбакайте сообщила о своем приезде в социальных сетях. «Дорогие ижевчане! 26 марта с нетерпением всех жду на своем концерте! Споем!» — пригласила поклонников Кристина.

Следующей остановкой в графике звезды станет Екатеринбург и Челябинск.

Напомним, что Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией несколько лет живут на две страны. Какую-то часть времени семья проводит в США, где у них есть недвижимость. Дочь Орбакайте знает английский язык и посещает местную школу.

Новости партнеров
О чем говорят