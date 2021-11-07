Звезда «Жестоких игр» Сельма Блэр вышла в свет после борьбы с рассеянным склерозом

В 2018 году Сельме был поставлен диагноз рассеянный склероз после долгих попыток врачей понять, почему актрису мучают боли и забывчивость. «Это было очень страшно, потому что долгое время врачи не знали, что с ней не так. Дело дошло до того, что она едва могла говорить или ходить. Когда они наконец выяснили, что это был рассеянный склероз, Сельма была опустошена, потому что ей сказали, что лекарства нет», — сообщает журнал OK!

В 2019 Сельма решилась на трансплантацию стволовых клеток, несмотря на огромный риск от операции. Актриса была готова на все, лишь бы избавиться от болезни. «Подписалась на ультрасовременную процедуру, зная, что это может ее убить», — говорится в источнике.

После операции Блэр ждало долгое и тяжелое восстановление. «Это было невероятно изнурительно, потому что ей пришлось пройти интенсивную химиотерапию и несколько недель находиться в полной изоляции, потому что вся ее иммунная система была под угрозой».

Несмотря на трудности Сельма смогла побороть болезнь и постепенно возвращается к обычной жизни, работе и воспитанию 10-летнего сына Артура.