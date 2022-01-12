«Верните мои миллионы»: Киркоров подал в суд на строителей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Речь идет о квартире на Арбате. Площадь апартаментов немаленькая, 615 кв. м. Киркоров, сообщает телеграм-канал Mash, решил, что жилье нужно отремонтировать.
Нашел команду рабочих, далее подписал договор, согласно которому ремонт будет стоить 32 миллиона рублей. Почти треть этой суммы — 11 миллионов — певец заплатил в качестве аванса. Увы, никакой ремонт проведен не был.
Нерадивая команда вернула артисту аванс, но не полностью, а только половину. Выходит, Киркорову еще должны пять с половиной миллионов. Чтобы получить эти деньги, певец обратился в суд с помощью адвоката Александра Добровинского.
Квартира на Арбате — не единственная недвижимость Киркорова. Среди прочего, в 2021 году артист приобрел виллу в Греции, на острове Крит. Сам Киркоров признался ранее в эфире НТВ, что у него есть недвижимость «в Болгарии, Греции, Америке, России».
Фото: Global Look Press, Instagram Филиппа Киркорова