«Верните мои миллионы»: Киркоров подал в суд на строителей

Нерадивая команда вернула артисту аванс, но не полностью, а только половину. Выходит, Киркорову еще должны пять с половиной миллионов. Чтобы получить эти деньги, певец обратился в суд с помощью адвоката Александра Добровинского.

Квартира на Арбате — не единственная недвижимость Киркорова. Среди прочего, в 2021 году артист приобрел виллу в Греции, на острове Крит. Сам Киркоров признался ранее в эфире НТВ, что у него есть недвижимость «в Болгарии, Греции, Америке, России».