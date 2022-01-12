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«Верните мои миллионы»: Киркоров подал в суд на строителей

Артист, владеющий квартирой в центре Москвы, обжегся с ее ремонтом. Он заключил договор на крупную сумму, часть аванса внес, но работы проведены не были.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Речь идет о квартире на Арбате. Площадь апартаментов немаленькая, 615 кв. м. Киркоров, сообщает телеграм-канал Mash, решил, что жилье нужно отремонтировать.

Нашел команду рабочих, далее подписал договор, согласно которому ремонт будет стоить 32 миллиона рублей. Почти треть этой суммы — 11 миллионов — певец заплатил в качестве аванса. Увы, никакой ремонт проведен не был.

Нерадивая команда вернула артисту аванс, но не полностью, а только половину. Выходит, Киркорову еще должны пять с половиной миллионов. Чтобы получить эти деньги, певец обратился в суд с помощью адвоката Александра Добровинского.

Квартира на Арбате — не единственная недвижимость Киркорова. Среди прочего, в 2021 году артист приобрел виллу в Греции, на острове Крит. Сам Киркоров признался ранее в эфире НТВ, что у него есть недвижимость «в Болгарии, Греции, Америке, России».

Фото: Global Look Press, Instagram Филиппа Киркорова

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