Верка Сердючка возвращается на сцену за 12 миллионов рублей

48-летний исполнитель хитов «Все будет хорошо» и «Тук-тук-тук» несколько лет боролся с тяжелой болезнью и депрессией, из-за чего решил уйти со сцены.

Сейчас Данилко стал чувствовать себя заметно лучше и решил порадовать поклонников своим выступлением на новогоднем шоу в Дубае. Стоимость его выхода обойдется организаторам в 12 миллионов рублей. Менеджер концерта Максим Берин рассказал, что на уговоры Андрея вернуться на сцену ушло полтора года, сообщает «Экспресс Газета».

Помимо солидного гонорара за выступление, Сердючка выдвинула менеджерам ряд важных условий по содержанию себя и своей команды. В райдере Данилко заявлено, что он и его сопровождающие должны передвигаться по городу только на автомобилях представительского класса и жить в роскошных номерах. Помимо достаточно стандартных для звезд требований, в райдере Андрея также указано, что в гримерке должен стоять букет из 299 белых роз, две дорогие бутылки шампанского и черная икра.

Как сообщает источник, стоимость билета на шоу артиста обойдется его поклонникам в сумму от 170 до 250 тыс. рублей. А за 2 млн рублей можно занять место за столом с едой и напитками.