«Верила ему до последнего»: Муцениеце после тяжелого развода нашла новое счастье

Агата Муцениеце призналась, что всеми силами пыталась сохранить свой брак, однако у нее ничего не получилось. Сейчас актриса строит новую жизнь, рассказала она в беседе с изданием «Коллекция Караван историй».

Муцениеце признается, что была по-своему наивной, и очень не хотела расторгать брак.

«Я действительно этого хотела, это был мой выбор. Сейчас смотрю на эту девочку, которой была, и восхищаюсь. Она такая трогательная, доверчивая глупышка. А знаете, спасибо моим учителям. На самом деле здорово, что я прошла этот прекрасный путь, у меня остались двое детей», — рассказала она.

Своему бывшему мужу, Павлу Прилучному, она верила до последнего.

«Я ведь до последнего верила этому мужчине, хотела быть ЗА ним. Мне казалось, что благодаря тому, что я за ним стою и даю свою энергию, у него все получается. Все закончилось, и теперь у меня новая жизнь».

Пока ее бывший муж строит новые отношения с актрисой Мирославой Карпович, сама Агата с головой погрузилась в работу, несмотря на слухи о том, что у нее возник роман с женатым мужчиной. Эти сплетни актриса яростно прокомментировала, заявив, что никогда себе такого не позволит.

«В России все хотят быстрее выйти замуж и в этом видят счастье. Когда мне говорят: "Скоро ты найдешь свое счастье и выйдешь замуж", отвечаю: "Я нашла свое счастье, и это не мужчина". Мужчина не может быть счастьем, он просто бонус. Счастье — сила внутри тебя», — заявила она.