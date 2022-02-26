Вера Воронкова выписалась из больницы после пожара — актриса восстанавливается дома

Причиной пожара в квартире артистки на проспекте Мира в Москве послужило замыкание электропроводки. На тот момент в доме находилась актриса и ее 15-летняя дочь Мария — она была госпитализирована в больницу с отравлением угарным газом. А Вера попала в реанимацию, получив ожог 31% поверхности тела. Больше всего пострадали руки звезды сериала «Каменская».

«19 февраля у сына был день рождения, поэтому я стремилась выйти из больницы к этому дню. А еще через три дня, 22 февраля, Ваня женился. Так что выход из больницы у меня сопровождался яркими событиями: вначале мы отметили день рождения сына, а потом - его свадьбу», — рассказала Вера Воронкова KP.RU.

Сейчас актриса восстанавливает здоровье, отдыхая за городом. Руки звезде придется лечить еще долго, так как восстановление проходит медленно. Через год Вере, возможно, потребуется косметическая операция.

«Руки придется еще долго лечить. И вообще это не быстрый процесс. Ожоги – вещь непредсказуемая. Швы рубцуются, потом может понадобиться что-то исправить косметической операцией. Но это только через год», — добавила актриса.

Ее дочь Маша провела в больнице только 1,5 дня и была отпущена домой. Девушка испытала шок от случившегося, но спустя время пришла в себя.