Вера Сотникова, Вера Алентова и другие: кто из звезд заболел коронавирусом
60-летняя Вера Сотникова собиралась привиться от коронавируса, чтобы ехать на Каннский фестиваль, но совсем немного не успела — заболела.
Из больничной палаты артистка рассказала, как себя чувствует.
«Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы — собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и… чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т. д.», — говорит она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sotnikova4141
Также накануне в больницу попала звезда фильма «Москва слезам не верит» 79-летняя Вера Алентова. У артистки также подозревают коронавирус.
Ранее в больницу попал супруг Алентовой, актер Владимир Меньшов. Ему 81 год, и врачи также диагностировали ему коронавирус.
К счастью, болезнь протекает в легкой форме, однако Меньшов находится в группе риска по возрасту, поэтому остается под наблюдением медиков.
30 июня стало известно, что в больницу попал звезда фильма «Мажор» и актер «Брата-2» Александр Дьяченко. Ему также диагностировали коронавирус.
«Белая палата. Крашеная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка», — написал он в своем блоге.
«Моя музыка — это то, что останется после меня. И то немногое, что мне оставить не стыдно. Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же — все прелестно. Меня штормит».
Переболеть довелось и Ларисе Долиной — о ее недуге сообщили близкие. Ей удалось победить болезнь — звезда сама рассказала об этом в соцсетях.
«Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня!», — написала артистка.
Однако повезло не всем.
29 июня стало известно о смерти режиссера и клипмейкера Вадима Шатрова, который работал со многими звездами, среди которых певица МакSим и Алсу. Именно с МакSим у него была последняя работа — они снимали клип на ее песню «Спасибо». Кроме того, как сообщают в СМИ, они заболели одновременно.
Шатров до последнего дня рассказывал о болезни в Facebook — а о его смерти журналистам сообщила супруга.
В середине июня от коронавируса скончался основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов.
«Да, он умер... 9 июня он неважно себя почувствовал, поднялась температура, и 11 числа он пошел на КТ... Выяснилось, что у него положительная ситуация с коронавирусом, поражение легких 15–20%. Плюс мерцательная аритмия, то есть коронавирус ударил по сердцу, и его сразу отвезли в Коммунарку», — рассказала «РИА Новости» представитель артиста.
Побороть инфекцию не всегда удается даже самым богатым людям. Миллиардер Олег Бурлаков, считающийся одним из самых богатых людей в России и вошедший в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России — 2021» по версии Forbes, скончался в Монако 23 июня. По сообщениям близких миллиардера, он заболел коронавирусом после посещения Москвы.
Фото: Instagram Веры Сотниковой, Александра Дьяченко, Ларисы Долиной, Global Look Press
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