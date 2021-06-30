Вера Сотникова, Вера Алентова и другие: кто из звезд заболел коронавирусом

60-летняя Вера Сотникова собиралась привиться от коронавируса, чтобы ехать на Каннский фестиваль, но совсем немного не успела — заболела.

Из больничной палаты артистка рассказала, как себя чувствует.

«Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы — собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и… чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т. д.», — говорит она.