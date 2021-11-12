Вера Сотникова раскрыла причину, по которой не родила второго ребенка

Целью испытания, в котором экстрасенсы принимали участие, было определить среди представленных им шести женщин ту, которая является многодетной матерью тринадцати детей. Участникам шоу предстоит рассказать о фактах биографии каждой из представленных респонденток и понять, выделяется ли среди них на энергетическом уровне многодетная мать.

Одной из самых эффектных участниц испытания стала Линда Хевард-Миллс. Девушке удалось увидеть всю боль и душевные тяготы, которые скрывают внутри все находящиеся в помещении. Ей удалось тронуть до глубины души всех участниц эксперимента, в том числе и ведущую Веру Сотникову.

На фоне эмоционального переживания актриса рассказала почему не родила второго ребенка.

Как объяснила Сотникова, причина кроется в том, что она длительное время находилась в ожидании «идеального мужчины», с которым могла бы построить крепкую семью и в последующим родить от него. Поскольку в ее жизни уже был печальный опыт. со своим первым мужем — Юрием Никольским, она развелась практически сразу после рождения их общего сына Яна. Однако никто из ее мужчин не подходил на роль будущего отца для ее ребенка. Именно это стало причиной того, что детей актрисы больше нет.

Помимо первого мужа у Веры Сотниковой было много продолжительных романов. С немецким миллиардером Эрнстом актриса встречалась три года, однако, не смотря на то, что он звал ее замуж, она выходить за него не хотела. Также у Сотниковой были семилетние отношения с музыкантом Владимиром Кузьминым. Но никто из них так и не смог удостоиться чести стать отцом ее ребенка.