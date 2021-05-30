Вера Сотникова раскрыла подробности романа с Данко: «Случилась любовь с первого взгляда»

Для поклонников Веры Сотниковой давно не секрет - у нее был роман с Данко. Они встретились, когда ей было 28 лет, а ему - 19. Тогда еще Александр Фадеев, выпускник хореографического училища, поступил на службу в театр. Их встреча в метро изменила многое. Свою историю в подробностях пара рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

«Мой взгляд упал на создание небесной красоты», - вспоминает Данко.

«Я не просто смотрела, я пожирала его взглядом, это был единственный раз в моей жизни - любовь с первого взгляда», - поделилась Вера.

Не желая упустить шанс на бурный роман, актриса написала записку «позвони», вручила ее ему, и вышла на «Кропоткинской».

Молодой мужчина не сразу узнал ее, но когда она сообщила, кто она по профессии, вспомнил: он видел ее в фильме «Конец вечности».

«В советском кино не было красивых женщин, а тут - Голливуд. Плюс, в фильме была эротика», - мечтательно вспоминает свою юность артист, и добавил позже: - «И это был лучший секс в моей жизни».

Бурный роман перетек в короткое сожительство, но вскоре пара распалась - строгая мама Александра была против.

«Никакого будущего у нас не будет, с такой мамой я не смогу», - подумала Сотникова, и ушла к другому, взрослому кавалеру.