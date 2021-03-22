Вера Сотникова призналась, что пережила домогательства со стороны женщины

Вера Сотникова в беседе с Лерой Кудрявцевой в ее шоу «Судьба человека» призналась, что ей довелось испытать домогательства — причем довольно необычные. К ней приставала женщина, которая к тому же была известной актрисой. Кто именно это был, она не называет, но отмечает, что эта женщина была очень красивой.

«Сейчас я расскажу одну малюсенькую историю, когда ко мне начала клеиться девочка. Она меня пригласила на свидание, — призналась телеведущая. — Я задала ей вопрос: ''Это бзик или что?''. На это актриса ответила вопросом: ''Было ли у тебя когда-нибудь такое, что влюбляешься в человека, подходишь к мужчине и испытываешь чувства?''. Я ей сказала, что у меня такое, конечно, было. А она говорит: ''А у меня так к женщинам''», — поделилась она с ведущей и заявила, что вполне верит ей, потому что придумать такое специально невозможно.

Сама Сотникова была замужем один раз, за Юрием Никольским. После развода с ним замуж она больше не выходила, но и с бывшим мужем виделась лишь один раз, на юбилее их общего сына.