Вера Брежнева вспомнила, как работала в сфере услуг до начала карьеры

Вера Брежнева раскрыла «Пятому каналу» подробности своего непростого детства и юности. Сегодня жизнь звезды вызывает зависть у многих, но так было далеко не всегда — было время, когда она не нравилась даже самой себе.

«Меня не устраивало в себе, что я была сутулой. Я была самая высокая девочка в классе, это тоже не прикольно», — рассказала Вера. Со стороны сверстников тоже звучало много неприятных комментариев.

«Обзывали и в школе, и во дворе обзывали, и сама в себя не верила, и сама себе не нравилась».