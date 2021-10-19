Вера Брежнева вспомнила, как работала в сфере услуг до начала карьеры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ververa
Вера Брежнева раскрыла «Пятому каналу» подробности своего непростого детства и юности. Сегодня жизнь звезды вызывает зависть у многих, но так было далеко не всегда — было время, когда она не нравилась даже самой себе.
«Меня не устраивало в себе, что я была сутулой. Я была самая высокая девочка в классе, это тоже не прикольно», — рассказала Вера. Со стороны сверстников тоже звучало много неприятных комментариев.
«Обзывали и в школе, и во дворе обзывали, и сама в себя не верила, и сама себе не нравилась».
Кроме того, детство будущей звезды было очень бедным. Все началось после того, как ее отец сильно пострадал в аварии и не смог больше зарабатывать. Тогда заботу о большой семье взяла на себя мать артистки, а после и подросшие дочери. Сама Вера попробовала себя в самых разных работах.
«Убирала в парке. Мы пололи сорняки, убирали там заваленный кинотеатр, мыли качели. Сидения на качелях. За это, кстати, бесплатно катали. Я была продавщицей овощей», — призналась она.
В детстве из-за трудного материального положения она очень переживала, и это добавляло ей комплексов:
«Безусловно, когда ты приходишь в школу с зашитыми колготками капроновыми и видишь все эти взгляды на шовчики, конечно, приятного мало», — вспомнила Вера.
Однако теперь она отчасти благодарна всем, кто дразнил ее, — по мнению певицы, она стала сильнее благодаря им. Трудная жизнь закалила характер звезды, и она признается, что стала очень устойчива к хейту и сплетням вокруг нее.
Фото: Instagram