Вера Брежнева рассказала, почему категорически отказывается жить с родителями мужа
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный аккаунт @ververa
Брежнева предположила, что даже ужиться не сможет со свекровью, с которой придется делить кухню. По мнению певицы, такая жизнь в конечном итоге не принесет счастья ни детям, ни родителям. И дала довольно резкий совет парам, у которых нет возможности жить отдельно: «Нет возможности — не создавайте семью, создали семью — ищите возможности!», — строго заявила она.
Как вариант, Вера Брежнева предложила такое расселение: жить в разных домах, расположенных на одном участке, или хотя бы в находящихся по соседству квартирах. Это, по ее словам, может быть даже весело: «Короче, Баба-яга против!», — шутливо объяснила она.
Что касается работы с супругом — здесь Вера абсолютно «за». Певица уже много лет работает сначала со своим продюсером, а затем и мужем Константином Меладзе. Звезда ранее делилась, что рабочие и творческие отношения никак не связаны с семейной жизнью. «У нас в работе всегда был идеальный тандем. То, что сейчас мы муж и жена, на нашу работу никак не повлияло», — подчеркивала поп-исполнительница.
Фото и видео: Rambler, Instagram