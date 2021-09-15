Вера Брежнева рассказала, почему категорически отказывается жить с родителями мужа

Как вариант, Вера Брежнева предложила такое расселение: жить в разных домах, расположенных на одном участке, или хотя бы в находящихся по соседству квартирах. Это, по ее словам, может быть даже весело: «Короче, Баба-яга против!», — шутливо объяснила она.

Что касается работы с супругом — здесь Вера абсолютно «за». Певица уже много лет работает сначала со своим продюсером, а затем и мужем Константином Меладзе. Звезда ранее делилась, что рабочие и творческие отношения никак не связаны с семейной жизнью. «У нас в работе всегда был идеальный тандем. То, что сейчас мы муж и жена, на нашу работу никак не повлияло», — подчеркивала поп-исполнительница.