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Вера Брежнева рассказала, какие сложности есть в ее браке с Константином Меладзе

По словам певицы, даже самые глубокие чувства не являются гарантией того, что в отношениях не будет проблем.

Причем очень частой проблемой бывает, как рассказала Брежнева в беседе с «Собеседником», нереализованные ожидания. Люди романтизируют отношения, и когда сталкиваются с реальностью, часто бывают разочарованы.

«Каждый человек на ту или иную ситуацию в своей жизни какое-то время смотрит через розовые очки. Рано или поздно их приходится снимать. Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно. К сожалению, это далеко не так. Дело не в разочаровании, а в принятии реальности», — говорит она.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: @ververa

Интересно, что им удалось создать прекрасный творческий тандем, несмотря на отношения — совместная работа у них идет гладко и без проблем.

«У нас в работе всегда был идеальный тандем. То, что сейчас мы муж и жена, на нашу работу никак не повлияло».

Константину, надо сказать, повезло — ведь рядом с ним очень красивая женщина, которая умеет следить за собой и замечательно выглядит.

«Можно в двадцать лет запустить себя, свое тело, и откровенный наряд будет смотреться на тебе непривлекательно и вульгарно, а можно заниматься собой, иметь красивое тело и в семьдесят лет выйти в таком наряде, что все взгляды будут твоими», — рассказала певица.

Фото: Instagram Веры Брежневой

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