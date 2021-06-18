Вера Брежнева рассказала, какие сложности есть в ее браке с Константином Меладзе
Причем очень частой проблемой бывает, как рассказала Брежнева в беседе с «Собеседником», нереализованные ожидания. Люди романтизируют отношения, и когда сталкиваются с реальностью, часто бывают разочарованы.
«Каждый человек на ту или иную ситуацию в своей жизни какое-то время смотрит через розовые очки. Рано или поздно их приходится снимать. Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно. К сожалению, это далеко не так. Дело не в разочаровании, а в принятии реальности», — говорит она.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ververa
Интересно, что им удалось создать прекрасный творческий тандем, несмотря на отношения — совместная работа у них идет гладко и без проблем.
«У нас в работе всегда был идеальный тандем. То, что сейчас мы муж и жена, на нашу работу никак не повлияло».
Константину, надо сказать, повезло — ведь рядом с ним очень красивая женщина, которая умеет следить за собой и замечательно выглядит.
«Можно в двадцать лет запустить себя, свое тело, и откровенный наряд будет смотреться на тебе непривлекательно и вульгарно, а можно заниматься собой, иметь красивое тело и в семьдесят лет выйти в таком наряде, что все взгляды будут твоими», — рассказала певица.
Фото: Instagram Веры Брежневой
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