Вера Брежнева рассказала, какие сложности есть в ее браке с Константином Меладзе

Причем очень частой проблемой бывает, как рассказала Брежнева в беседе с «Собеседником», нереализованные ожидания. Люди романтизируют отношения, и когда сталкиваются с реальностью, часто бывают разочарованы.

«Каждый человек на ту или иную ситуацию в своей жизни какое-то время смотрит через розовые очки. Рано или поздно их приходится снимать. Мы всегда чрезмерно романтизируем отношения, думаем, что если есть любовь, то никаких проблем в отношениях и семье быть не должно. К сожалению, это далеко не так. Дело не в разочаровании, а в принятии реальности», — говорит она.