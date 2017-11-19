Пикантный снимок появился в Instagram популярной певицы.

Вера Брежнева в очередной раз подтвердила, что по праву носит звание одной из самых сексуальных певиц на отечественной эстраде. Сегодня в Instagram знаменитости появился снимок с подписью «Утро из прошлого», на котором Вера позирует в небрежно накинутом халатике.

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» высоко оценили новую фотографию: «Самая красивая, блин, эта родинка 😻Она великолепна 😂Ты даже без макияжа красивая,таких мало актрис и певиц в наше время, взгляд добрый, отзывчивый 😍Поешь красиво, странно, разве такие люди существуют 😂Высокая, стройная 💕Это идеал девушки», «Повезло тому,кто каждое утро может наслаждатся этой красотой», «Всегда любимая, великолепная, замечательная, прекрасная, самая красивая. Реальная звезда!», «Вера как дорогое вино — с годами только лучше», «Чертовски хороша».