Вера Брежнева показала редкое фото со своими сестрами-красавицами
Звезда опубликовала черно-белый снимок, на котором изображены она и три ее сестры. «Я выросла в многодетной семье. Нас четыре сестры», – подписала снимок певица. Под постом Вера рассказала забавную историю из детства в домобильную эпоху. Также девушка отметила, что они с сестрами всегда были дружны: «Мы всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало нас еще больше», - рассказывает Брежнева.
Напомним, что Вера Брежнева родилась в городе Днепродзержинске, который находится в Украине. Росла девочка в бедной семье, но, как рассказывала Брежнева, это не мешало ее родителям давать своим детям все самое лучшее и ни в чем им не отказывать. У Веры есть старшая сестра Галина и две младшие сестры-двойняшки Анастасия и Виктория.
Певица замужем за продюсером Константином Меладзе. В 2009 году у пары родилась дочь Сара. Также у Константина трое детей от первого брака, а у Веры Брежневой дочь Соня Киперман, которая сейчас живет в США.
Фото и видео: Instagram Веры Брежневой
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