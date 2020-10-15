Вера Брежнева показала редкое фото со своими сестрами-красавицами

Напомним, что Вера Брежнева родилась в городе Днепродзержинске, который находится в Украине. Росла девочка в бедной семье, но, как рассказывала Брежнева, это не мешало ее родителям давать своим детям все самое лучшее и ни в чем им не отказывать. У Веры есть старшая сестра Галина и две младшие сестры-двойняшки Анастасия и Виктория.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе. В 2009 году у пары родилась дочь Сара. Также у Константина трое детей от первого брака, а у Веры Брежневой дочь Соня Киперман, которая сейчас живет в США.