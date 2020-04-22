Вера Брежнева подразнила фанатов идеальной фигурой в «невидимом» боди

Вера Брежнева ответственно соблюдает режим самоизоляции с мужем Константином Меладзе и своей большой семьей. И к тому же призывает своих поклонников.

Певица и актриса рассказала в микроблоге, что во время долгого пребывания дома, когда нет возможности видеться с посторонними людьми, она поэкспериментировала со съемками. И впервые снялась в WEB-фотосессии, когда перед камерой находится модель, а фотограф — делает снимки через интернет.

Для съемки Вера выбрала белую рубашку из плотной ткани и «невидимое» бежевое боди, в котором подразнила подписчиков идеальной фигурой.