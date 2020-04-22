Вера Брежнева подразнила фанатов идеальной фигурой в «невидимом» боди
Фото: Instagram
Вера Брежнева ответственно соблюдает режим самоизоляции с мужем Константином Меладзе и своей большой семьей. И к тому же призывает своих поклонников.
Певица и актриса рассказала в микроблоге, что во время долгого пребывания дома, когда нет возможности видеться с посторонними людьми, она поэкспериментировала со съемками. И впервые снялась в WEB-фотосессии, когда перед камерой находится модель, а фотограф — делает снимки через интернет.
Для съемки Вера выбрала белую рубашку из плотной ткани и «невидимое» бежевое боди, в котором подразнила подписчиков идеальной фигурой.
«Моя любовь», «Кажется, пора менять фото на экране блокировки», «Ах, Вера, Вера! С каждым днем становитесь все краше и краше. Вы изюминка шоубиза!», «Вы прекрасны, спору нет», «Вера!!! Побойтесь проклятий женщин на карантине! Мужья дома... несчастненькие.... уязвимые... податливые... Жены расслабленные и ненакрашенные... А тут вы — богиня. Р.S. Муж отправил меня готовить завтрак, а сам любуется фото... Вера! Сделайте фото в скафандре, спасите обычных женщин!», — оценили работу фотографа и модели.
Но нашлись и те, кто пристыдил Брежневу за излишнюю на их взгляд откровенность. «Такое должен видеть только ваш муж», «Муж не против таких фото?», «Стыд и срам! Да, красивое тело! Но его должен видеть только ваш муж! Это пропаганда для нашей молодежи?», — просили Веру в одном из комментариев.
«Да. Это пропаганда красивого тела, здорового образа жизни и любви к себе», — ответила Вера Брежнева.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram
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