Влюбленные и счастливые: Брежнева поделилась фото с мужем на фоне слухов о разладе в семье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: /www.instagram.com/ververa/
Среди фотографий также присутствуют ее совместные фото с Константином Меладзе. Снимки очень трогательные и Вера с мужем выглядят на них действительно счастливыми.
Сам день рождения Брежневой, который был 3 февраля, начался с полета на самолете. Певица была не одна, а с сестрой Викторией, которая подготовила для родственницы милый сюрприз. Дома супругу уже ждал Константин Меладзе с шикарными букетами цветов.
40-летняя Вера Брежнева более семи лет состоит в отношениях с Константином Меладзе, который старше нее на 19 лет. Влюбленные не часто рассказывают о своей жизни и крайне редко публикуют совместные фото.
В сети некоторое время назад ходили слухи о ссоре супругов и их раздельном проживании. Так, под трогательным видео, снятым на дне рождения Брежневой, появились комментаторы, обвиняющие певицу в обмане. «Читаю и улыбаюсь. Хочется задать один вопрос: а зачем нам это? Что дают «понты на публику», чтобы такое изображать специально?» — прокомментировала артистка.
Хотя порой супруги сами дают повод для их возникновения слухов. Летом 2019-го, к примеру, Вера удалила все совместные фото с мужем из инстаграма.
Фото и видео: instagram.com