Влюбленные и счастливые: Брежнева поделилась фото с мужем на фоне слухов о разладе в семье

Сам день рождения Брежневой, который был 3 февраля, начался с полета на самолете. Певица была не одна, а с сестрой Викторией, которая подготовила для родственницы милый сюрприз. Дома супругу уже ждал Константин Меладзе с шикарными букетами цветов.

40-летняя Вера Брежнева более семи лет состоит в отношениях с Константином Меладзе, который старше нее на 19 лет. Влюбленные не часто рассказывают о своей жизни и крайне редко публикуют совместные фото.