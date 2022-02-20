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Влюбленные и счастливые: Брежнева поделилась фото с мужем на фоне слухов о разладе в семье

«Я люблю свой День Рождения. И праздную его всегда. В этом году празднование было красивым в честь красивой даты» — пишет артистка на своей странице instagram. «Счастье удалось зафиксировать» написала Вера Брежнева под постом с фотографиями торжественного вечера.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: /www.instagram.com/ververa/

Среди фотографий также присутствуют ее совместные фото с Константином Меладзе. Снимки очень трогательные и Вера с мужем выглядят на них действительно счастливыми.

Сам день рождения Брежневой, который был 3 февраля, начался с полета на самолете. Певица была не одна, а с сестрой Викторией, которая подготовила для родственницы милый сюрприз. Дома супругу уже ждал Константин Меладзе с шикарными букетами цветов.

40-летняя Вера Брежнева более семи лет состоит в отношениях с Константином Меладзе, который старше нее на 19 лет. Влюбленные не часто рассказывают о своей жизни и крайне редко публикуют совместные фото.

В сети некоторое время назад ходили слухи о ссоре супругов и их раздельном проживании. Так, под трогательным видео, снятым на дне рождения Брежневой, появились комментаторы, обвиняющие певицу в обмане. «Читаю и улыбаюсь. Хочется задать один вопрос: а зачем нам это? Что дают «понты на публику», чтобы такое изображать специально?» — прокомментировала артистка.

Хотя порой супруги сами дают повод для их возникновения слухов. Летом 2019-го, к примеру, Вера удалила все совместные фото с мужем из инстаграма.

Фото и видео: instagram.com

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