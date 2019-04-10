Вера Брежнева отказалась от цветов поклонников и попросила игрушки

Некоторые из подписчиков все же удивились ее просьбе, отметив, что именно цветы помогают выразить любовь к артистам, а дети получают все необходимое от благотворительных фондов. На что Вера Брежнева тут же ответила: «да, но цветы вянут.. иногда даже на следующий день. А ведь можно так подарить любую мелочь) акт передачи любви произойдет в любом случае, а после принесет кому-то то радость))».

Самые преданные поклонники нашли выход – дарить и букетики, и книжки с игрушками.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram