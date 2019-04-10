Вера Брежнева отказалась от цветов поклонников и попросила игрушки

Известная поп-исполнительница и телеведущая Вера Брежнева со страницы в Instagram попросила своих поклонников, которые приходят на концерты, больше не дарить ей цветы. При этом певица призналась, что, конечно, обожает цветы и ценит внимание, но такие подарки недолговечны. Вместо этого она попросила другие подарки – и не для себя!
Как любая девушка, я безумно люблю цветы! Особенно когда они от вас - мои ❤ зрители и слушатели! Я знаю сколько тепла и любви вы вкладываете в каждый букет и мне очень жаль, что цветы нельзя сохранить надолго, поэтому вот что я придумала: пожалуйста, дарите вместо цветов игрушки, развивающие и настольные игры, книги, наборы для творчества для детей до 14ти лет! А я буду передавать их в детские дома/интернаты в каждом городе, где мы с Вами встречаемся! Представляете, сколько радости каждая игрушка принесёт ребёнку, а моя благодарность навсегда останется в вашем городе и будет жить дольше, чем 💐 Предлагаю начать уже на ближайших концертах : 13 апреля в Ростове-на-Дону и 14 апреля в Ессентуках! Передавайте #добросверой 💙
«Как любая девушка, я безумно люблю цветы! Особенно когда они от вас - мои зрители и слушатели! Я знаю сколько тепла и любви вы вкладываете в каждый букет и мне жаль, что цветы нельзя сохранить надолго, поэтому вот что я придумала: пожалуйста, дарите вместо цветов игрушки, развивающие и настольные игры, книги, наборы для творчества для детей до 14ти лет! А я буду передавать их в детские дома/интернаты в каждом городе, где мы с Вами встречаемся! Представляете, сколько радости каждая игрушка принесет ребенку, а моя благодарность навсегда останется в вашем городе и будет жить дольше, чем букеты. Предлагаю начать уже на ближайших концертах», - написала Вера Брежнева в соцсетях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Ближайшие выступления певица выступит в Ростове-на-Дону и Ессентуках. И она очень надеется, что уже там поклонники ее творчества присоединятся к ее акции добрых дел. За несколько часов пост с такой оригинальной просьбой лайкнули десятки тысяч фолловеров Брежневой.
Некоторые из подписчиков все же удивились ее просьбе, отметив, что именно цветы помогают выразить любовь к артистам, а дети получают все необходимое от благотворительных фондов. На что Вера Брежнева тут же ответила: «да, но цветы вянут.. иногда даже на следующий день. А ведь можно так подарить любую мелочь) акт передачи любви произойдет в любом случае, а после принесет кому-то то радость))».
Самые преданные поклонники нашли выход – дарить и букетики, и книжки с игрушками.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram