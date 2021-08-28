Вера Брежнева — о том, как полюбить свою внешность: «Не бывает некрасивых — бывают неухоженные»

На первом месте для артистки стоит правильный сон. Вера приучила себя ложиться спать до 23 часов и жертвовать другими делами ради сна во время недосыпов. Следующим важным пунктом является сбалансированное питание, а третьим – полное обследование организма один раз в год.

Плюс добавим к этому спорт, которым звезда занимается на постоянной основе, и получим стройное здоровое тело.

«Уже эти шаги дают мне результаты в виде прекрасного самочувствия, что напрямую влияет на мое настроение и самоощущение. А когда ко всему этому добавляется эстетика в виде чистой кожи, здоровых красивых волос, подтянутого тела, ухоженных рук, то ты просто смотришься в зеркало и влюбляешься в себя каждый день», — добавила Брежнева.