Вера Брежнева — о том, как полюбить свою внешность: «Не бывает некрасивых — бывают неухоженные»
«Повторюсь, так как уже говорила не раз и мое мнение не поменялось. Не бывает некрасивых женщин — бывают неухоженные! Только здесь важен баланс. Те, кто чрезмерно увлекаются уходом за собой, деградируют в других областях. Но и забивать на себя, посвятив всю себя чему-то другому — тоже перекос.» — написала Брежнева в своем Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ververa/Instagram
Певица призналась, что поддерживать фигуру и гармонию внутри ей помогают три вещи.
На первом месте для артистки стоит правильный сон. Вера приучила себя ложиться спать до 23 часов и жертвовать другими делами ради сна во время недосыпов. Следующим важным пунктом является сбалансированное питание, а третьим – полное обследование организма один раз в год.
Плюс добавим к этому спорт, которым звезда занимается на постоянной основе, и получим стройное здоровое тело.
«Уже эти шаги дают мне результаты в виде прекрасного самочувствия, что напрямую влияет на мое настроение и самоощущение. А когда ко всему этому добавляется эстетика в виде чистой кожи, здоровых красивых волос, подтянутого тела, ухоженных рук, то ты просто смотришься в зеркало и влюбляешься в себя каждый день», — добавила Брежнева.
Фото и видео: Instagram
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