Вера Брежнева, Матильда Шнурова и другие звезды на Vogue Fashion's Night Out в Санкт-Петербурге

Более полусотни бутиков и модных марок приняли участие в празднике моды в Петербурге и были открыты, встречая гостей шампанским, специальными предложениями, а также презентациями новых и лимитированных коллекций и образцов, специально выпущенных по случаю «Модной ночи».

По традиции, Vogue Fashion’s Night Out начался с коктейля на панорамной террасе Bellevue Kempinski Hotel Moika 22. Далее, зарядившись энергией от зажигательного DJ-сета Виталия Козака, кортежем Mercedes команда Vogue во главе с главным редактором Машей Федоровой и официальной посланницей «модной ночи» актрисой и певицей Верой Брежневой проследовали по маршруту Vogue Fashion’s Night Out. Первой остановкой стал универмаг Au Pont Rouge. Команда Vogue прошлась по всем этажам, ознакомилась с новыми коллекциями дизайнеров и бьюти-новинками.