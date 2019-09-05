Вера Брежнева, Матильда Шнурова и другие звезды на Vogue Fashion's Night Out в Санкт-Петербурге

Более полусотни бутиков и модных марок приняли участие в празднике моды в Петербурге и были открыты, встречая гостей шампанским, специальными предложениями, а также презентациями новых и лимитированных коллекций и образцов, специально выпущенных по случаю «Модной ночи».
По традиции, Vogue Fashion’s Night Out начался с коктейля на панорамной террасе Bellevue Kempinski Hotel Moika 22. Далее, зарядившись энергией от зажигательного DJ-сета Виталия Козака, кортежем Mercedes команда Vogue во главе с главным редактором Машей Федоровой и официальной посланницей «модной ночи» актрисой и певицей Верой Брежневой проследовали по маршруту Vogue Fashion’s Night Out. Первой остановкой стал универмаг Au Pont Rouge. Команда Vogue прошлась по всем этажам, ознакомилась с новыми коллекциями дизайнеров и бьюти-новинками.
Фото: Пресс-служба
Далее маршрут модного десанта прошел по бутикам Staronevsky Fashion District. Пространство между бутиками квартала «Староневский» украшали инсталляции в виде больших сумок для шопинга, одну из которых вместе разукрасили Маша и Вера. В бутике Babochka гостей и посетителей встретила владелица сети Хатуля Авсаджанашвили. Специальным гостем стал британский дизайнер Нейл Барретт. Ресторан «Кококо» Матильды Шнуровой угощал гостей тематическим золотым коктейлем.
Фото: Пресс-служба
Финальной точкой модного маршрута стал ДЛТ, встречавший всех участников «Модной ночи» ярким праздником, самыми последними трендами и новиками сезона. После того, как команда прошлась по главным зонам универмага, для гостей была организована автограф-сессия Веры Брежневой и Маши Федоровой. Завершилась Vogue Fashion’s Night Out вечеринкой, где весь модный Петербург танцевал под яркий DJ-сет Марка Щедрина.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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