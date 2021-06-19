Вера Брежнева поделилась своим способом пережить предательство

А на вопрос журналиста GRAZIA, знает ли певица, как пережить предательство честно ответила: «Знать бы это самой... Возможно, единственный способ пережить предательство — это спокойный разговор с человеком, в котором вы четко расставляете границы, объясняя, что так с вами поступать нельзя. К сожалению, велик риск повторения такой ситуации, и в этом случае отношения нужно заканчивать. Но если обман не повторяется, то есть шанс восстановить ранее утраченное доверие. И тут уже важен обоюдный вклад».

И предугадать, обманет тебя этот человек, по версии Брежневой, тоже практически невозможно: «Никто из нас не обладает такой сильной телепатией, чтобы сразу точно распознать обманщика. И думаю, что каждый человек способен на обман в определенных обстоятельствах. Я вообще всегда с некоторой опаской вступаю в любые отношения: будь то дружеские или партнерские. И у меня никогда не было любви с первого взгляда именно потому, что мне нужно сначала узнать человека глубже и понять, можно ли ему доверять. Потому что доверие для меня — основополагающий фактор в построении отношений».