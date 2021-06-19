Вера Брежнева поделилась своим способом пережить предательство
Популярная артистка, в интервью изданию GRAZIA, призналась, что с возрастом стала на многие вещи смотреть иначе, а после тщательной работы над собой и своим внутренним миром, «розовый дым» иллюзий и чрезмерных ожиданий от мира, рассеивается сам собой.
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Я довольно прагматичный человек. И розовые очки надеваю только по своему собственному желанию», — откровенно поделилась в интервью Вера.
А на вопрос журналиста GRAZIA, знает ли певица, как пережить предательство честно ответила: «Знать бы это самой... Возможно, единственный способ пережить предательство — это спокойный разговор с человеком, в котором вы четко расставляете границы, объясняя, что так с вами поступать нельзя. К сожалению, велик риск повторения такой ситуации, и в этом случае отношения нужно заканчивать. Но если обман не повторяется, то есть шанс восстановить ранее утраченное доверие. И тут уже важен обоюдный вклад».
И предугадать, обманет тебя этот человек, по версии Брежневой, тоже практически невозможно: «Никто из нас не обладает такой сильной телепатией, чтобы сразу точно распознать обманщика. И думаю, что каждый человек способен на обман в определенных обстоятельствах. Я вообще всегда с некоторой опаской вступаю в любые отношения: будь то дружеские или партнерские. И у меня никогда не было любви с первого взгляда именно потому, что мне нужно сначала узнать человека глубже и понять, можно ли ему доверять. Потому что доверие для меня — основополагающий фактор в построении отношений».
Фото и видео: Rambler, Komsomolskaya Pravda/Global Press Look, StarFace, Anatoly Lomokhov, PK connection
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