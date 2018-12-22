Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые вместе появились в шоу Ивана Урганта

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе счастливы в браке уже более трех лет. Несмотря на это, пара крайне редко вместе выходит в свет и появляется в СМИ. Тем не менее, накануне, 21 декабря, в эфир вышел большой пятничный выпуск шоу «Вечерний Ургант», в котором Вера и Константин впервые появились вместе. Красавица-блондинка впечатлила выбором наряда для съемок программы — асимметричное платье кукольно-розового цвета, созданное Игорем Чапуриным, подчеркнуло хрупкость и изящность фигуры певицы. «После 10ти дней болезни это платье-праздник 🎀 от @chapurin_officialподарило мне настроение)) 💗» — подписала Вера фотографию со съемочной площадки, опубликованную в Instagram.
В студии «Вечернего Урганта» Вера Брежнева и Константин Меладзе рассказали о седьмом сезоне шоу «Голос», наставником в котором композитор стал впервые, а также о фильме «Елки последние». Певица вновь исполнила одну из ролей в новогодней ленте, а также записала саундтрек — песню «Любите друг друга», написанную Константином.
(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: кадры из программы, Instagram
Видео: YouTube/Вечерний Ургант, Meladze Music