Вера Брежнева и Константин Меладзе впервые вместе появились в шоу Ивана Урганта

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе счастливы в браке уже более трех лет. Несмотря на это, пара крайне редко вместе выходит в свет и появляется в СМИ. Тем не менее, накануне, 21 декабря, в эфир вышел большой пятничный выпуск шоу «Вечерний Ургант», в котором Вера и Константин впервые появились вместе. Красавица-блондинка впечатлила выбором наряда для съемок программы — асимметричное платье кукольно-розового цвета, созданное Игорем Чапуриным, подчеркнуло хрупкость и изящность фигуры певицы. «После 10ти дней болезни это платье-праздник 🎀 от @chapurin_officialподарило мне настроение)) 💗» — подписала Вера фотографию со съемочной площадки, опубликованную в Instagram.