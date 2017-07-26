В видео на песню «Наше лето» известные исполнители слились в объятиях на берегу моря

В Сети появился клип на новую совместную песню Веры Брежневой и Дана Балана «Наше лето». По сюжету клипа исполнители вспоминают о своей юношеской любви. В видео много романтических моментов, например, Дан и Вера трогательно обнимаются на берегу моря.