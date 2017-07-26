Вера Брежнева и Dan Balan выпустили совместный романтический клип
В видео на песню «Наше лето» известные исполнители слились в объятиях на берегу моря
В Сети появился клип на новую совместную песню Веры Брежневой и Дана Балана «Наше лето». По сюжету клипа исполнители вспоминают о своей юношеской любви. В видео много романтических моментов, например, Дан и Вера трогательно обнимаются на берегу моря.
Напомним, несколько лет назад Вера Брежнева и Дан Балан уже выпускали совместную песню «Лепестками роз», которая очень быстро стала хитом и долго время занимала лидирующие строчки в различных чатах. Надеемся, что новый трек ждет такой же успех, а пока — приятного просмотра!