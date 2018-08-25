Вера Брежнева и Альбина Джанабаева обустроили «холостяцкую берлогу» для своих мужей

Некоторое время назад Константин и Валерий Меладзе приобрели помещение площадью более 100 квадратных метров для организации творческой мастерской, в которой можно будет проводить прослушивания и деловые переговоры. Братья представляли будущую лофт-студию с жилой зоной (которую назвали «холостяцкой берлогой»), а их жены — певицы Вера Брежнева и Альбина Джанабаева — совместно со специалистами программы «Идеальный ремонт» помогли воплотить задуманное в жизнь.
Как призналась супруга Константина Меладзе Вера Брежнева, она обожает делать ремонт: «Вы меня немного расстроили. Я очень люблю делать ремонты и хотела все это конечно же, сделать сама. Я доверяю вам самое драгоценное — мужчин, для которых вы будете делать творческую мастерскую. Я приду на объект и проверю, как вы это делаете». Из нескольких вариантов, предложенных дизайнерами, Вера выбрала итоговую облицовку для стен будущего лофта. Так, певица посчитала нужным заложить «родной» кирпич стен декоративным итальянским.
Альбина Джанабаева утвердила финальный проект организации лофта. Как призналась певица, ей очень понравилось сочетание кирпичных стен и стекла.
Константин и Валерий Меладзе высоко оценили итог работы своих супруг. Кроме того, музыканты отметили, что имеют схожие взгляды на творчество и на жизнь: «Мы настолько оценили важность семейной поддержки, что не только поступили в один вуз, но и стали заниматься одним делом. Сейчас споры у нас происходят крайне редко и крайне коротко. Мы очень быстро находим точку соприкосновения. Наши споры имеют рабочий и конструктивный характеры. А по-человечески мы во всем единомышленники и сходимся во мнениях».
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