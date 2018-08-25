Вера Брежнева и Альбина Джанабаева обустроили «холостяцкую берлогу» для своих мужей

Некоторое время назад Константин и Валерий Меладзе приобрели помещение площадью более 100 квадратных метров для организации творческой мастерской, в которой можно будет проводить прослушивания и деловые переговоры. Братья представляли будущую лофт-студию с жилой зоной (которую назвали «холостяцкой берлогой»), а их жены — певицы Вера Брежнева и Альбина Джанабаева — совместно со специалистами программы «Идеальный ремонт» помогли воплотить задуманное в жизнь.

Как призналась супруга Константина Меладзе Вера Брежнева, она обожает делать ремонт: «Вы меня немного расстроили. Я очень люблю делать ремонты и хотела все это конечно же, сделать сама. Я доверяю вам самое драгоценное — мужчин, для которых вы будете делать творческую мастерскую. Я приду на объект и проверю, как вы это делаете». Из нескольких вариантов, предложенных дизайнерами, Вера выбрала итоговую облицовку для стен будущего лофта. Так, певица посчитала нужным заложить «родной» кирпич стен декоративным итальянским.