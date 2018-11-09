Вера Брежнева, Ани Лорак и другие звезды выступят на XXIII музыкальной премии «Золотой Граммофон»

Также 24 ноября на церемонии «Золотой Граммофон» станет известно имя победителя всероссийской акции «Русского Радио» – «Золото Осени». Финалисты акции из разных уголков России приедут в Москву и перед началом Церемонии разыграют главный приз – 1 килограмм золота! «Русское Радио» поздравит победителя на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

«Золотой Граммофон» – самая громкая и долгожданная музыкальная премия России. Из года в год церемония не перестает удивлять зрителей захватывающим и ярким шоу с масштабными декорациями и уникальными постановочными номерами. Предстоящая Церемония вновь запомнится зрителям. «Русское Радио» приготовило незабываемый музыкальный вечер – необычные амплуа артистов, зрелищные номера, оригинальные сценические решения, специальные номинации, искрометный юмор ведущих, шутки, розыгрыши, хорошее настроение и ваши любимые песни!

Фото: пресс-служба