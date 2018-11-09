Вера Брежнева, Ани Лорак и другие звезды выступят на XXIII музыкальной премии «Золотой Граммофон»

На церемонии вручения одной из самых важных и популярных музыкальных премий победители хит-парада «Русского Радио» получат свои награды на главной сцене страны. Любимые многими хиты исполнят более двадцати артистов: Владимир Пресняков, Burito, «Руки Вверх», Слава, LOBODA, Филипп Киркоров, «Ночные Снайперы», «Дискотека Авария», Николай Басков, Максим Фадеев, Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Ани Лорак, Вера Брежнева, Макс Барских, Елка, Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Serebro, Jah Khalib, Джиган, Артем Качер, Filatov & Karas и многие другие звезды «Русского Радио». Ведущими церемонии станут Иван Ургант и Сергей Светлаков.
Также 24 ноября на церемонии «Золотой Граммофон» станет известно имя победителя всероссийской акции «Русского Радио» – «Золото Осени». Финалисты акции из разных уголков России приедут в Москву и перед началом Церемонии разыграют главный приз – 1 килограмм золота! «Русское Радио» поздравит победителя на сцене Государственного Кремлевского Дворца.
«Золотой Граммофон» – самая громкая и долгожданная музыкальная премия России. Из года в год церемония не перестает удивлять зрителей захватывающим и ярким шоу с масштабными декорациями и уникальными постановочными номерами. Предстоящая Церемония вновь запомнится зрителям. «Русское Радио» приготовило незабываемый музыкальный вечер – необычные амплуа артистов, зрелищные номера, оригинальные сценические решения, специальные номинации, искрометный юмор ведущих, шутки, розыгрыши, хорошее настроение и ваши любимые песни!
Фото: пресс-служба