Вера Алентова впервые после смерти мужа и перенесенного COVID выйдет на сцену
В июле, 79-летнюю Алентову ждало два потрясения: сначала, они с супругом Владимиром Меньшовым заболели коронавирусом, а уже во их время госпитализации — сердце актера и режиссера не выдержало нагрузки и 5 июля он скончался. Веру Валентиновну выписали прямо накануне похорон: ей удалось вылечиться.
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Мало кто мог даже представить, что актриса решится вернуться к работе так быстро, всего спустя несколько недель похорон супруга, с которым они прожили почти 60 лет. Еще со студенческих лет, когда оба учились в МХАТе, их пара считалась образцовой.
Трещину их отношения дали только однажды — когда их дочка, Юлия Меньшова, была еще маленькой, они решили разъехаться. Но надолго их не хватило. Несмотря на то, что каждый уже устроил свою личную жизнь, партнеры снова решили сойтись. Как оказалось — навсегда.
В их судьбе было много счастливых событий: и «Оскар» за культовый фильм «Москва слезам не верит» и невероятная популярность комедии «Любовь и голуби», и недостаточные кассовые сборы после выхода «Ширли-Мырли» — все это муж и жена проходили вместе, бок о бок. Поэтому, такое скорое возвращение к работе стало такой неожиданностью. Но как сообщает ТАСС, Алентова выйдет на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина уже совсем скоро. 11 и 12 августа она сыграет в двух постановках — в комедии Надежды Аракчеевой «Семейка Краузе» и в «Ложных признаниях» Евгения Писарева.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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