Вера Алентова впервые после смерти мужа и перенесенного COVID выйдет на сцену

Трещину их отношения дали только однажды — когда их дочка, Юлия Меньшова, была еще маленькой, они решили разъехаться. Но надолго их не хватило. Несмотря на то, что каждый уже устроил свою личную жизнь, партнеры снова решили сойтись. Как оказалось — навсегда.

В их судьбе было много счастливых событий: и «Оскар» за культовый фильм «Москва слезам не верит» и невероятная популярность комедии «Любовь и голуби», и недостаточные кассовые сборы после выхода «Ширли-Мырли» — все это муж и жена проходили вместе, бок о бок. Поэтому, такое скорое возвращение к работе стало такой неожиданностью. Но как сообщает ТАСС, Алентова выйдет на сцену Московского драматического театра имени А. С. Пушкина уже совсем скоро. 11 и 12 августа она сыграет в двух постановках — в комедии Надежды Аракчеевой «Семейка Краузе» и в «Ложных признаниях» Евгения Писарева.