Вера Алентова рассказала, как стала жертвой пластического хирурга: «Вколол мне жир в лицо»
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Фото: АГН Москва/ Global Look press
Актриса не скрывает, что до злополучного случая обращалась к пластике. «Я четыре раза обращалась к пластике — и всегда удачно», — говорит Вера Алентова.
Очередная встреча с пластическим хирургом привела к ужасным последствиям. «Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица», – вспоминает актриса.
По словам Веры Валентиновны, врач предложил ей попробовать новейший вид пластики — вколоть собственный жир в лицо. Медик уверял, что худеющим с возрастом лицам это идет на пользу. Чтобы не обижать врача и уйти от этой темы, Аленова сказала: «Ну может быть». Эти слова и стали роковыми. Доктор, думая, что получил разрешение на процедуру, вколол актрисе жир в лицо.
Когда Алентова очнулась от наркоза, она испытала шок. Лицо заметно деформировалось, сильно изменив черты лица. «Когда я увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — вспоминает Вера Валентиновна.
Понадобилось два года, чтобы лицо актрисы начало приобретать прежние черты. Вера Алентова не подала на клинику в суд, хотя и считает, что врач должен понести серьезное наказание за проявленную халатность.
Хоть артистка и имеет неудачный опыт пластической хирургии, она не разочаровалась в ней и все еще считает подобные манипуляции спасением для тех людей, которые борются с признаками старения.
Фото и видео: Global Look press, Starface