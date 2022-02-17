Вера Алентова рассказала, как стала жертвой пластического хирурга: «Вколол мне жир в лицо»

Актриса не скрывает, что до злополучного случая обращалась к пластике. «Я четыре раза обращалась к пластике — и всегда удачно», — говорит Вера Алентова.

Очередная встреча с пластическим хирургом привела к ужасным последствиям. «Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица», – вспоминает актриса.

По словам Веры Валентиновны, врач предложил ей попробовать новейший вид пластики — вколоть собственный жир в лицо. Медик уверял, что худеющим с возрастом лицам это идет на пользу. Чтобы не обижать врача и уйти от этой темы, Аленова сказала: «Ну может быть». Эти слова и стали роковыми. Доктор, думая, что получил разрешение на процедуру, вколол актрисе жир в лицо.