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От милашки в пушистой шубе до дивы в платье с пайетками: Вера Алдонина сменила 4 образа на сцене

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина продолжает покорять сцену. Девочка поделилась в инстаграм фотографиями с благотворительного концерта, на котором она выступала.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дочка Юлии Началовой 15-летняя Вера Алдонина

Фото: Instagram @veraldonina

Вера показала несколько сценических образов. 15-летняя красавица выступила и в шубе-чебурашке, создав юный и невинный образ с помощью ленточки в волосах, и в образе, навеянном английским классицизмом, с розовым кожаным ремнем на талии, и в платье в пол, усыпанном пайетками, и в ярко-алом жакете и дерзких гольфах.

Даже по фото видно, что наследница Началовой чувствует себя на сцене весьма органично. Вера очень артистична и заметно выделяется среди других детей.

У юной будущей звезды уже много поклонников. «Невероятная красотка! Супер! Браво!», «Верочка, удачи, мама гордится тобой», «Вера, желаю тебе безграничного успеха», «Невероятная девочка», «Милая, хрупкая, талант!», «Принцесса просто», «Скорее бы сольник», — поддерживают 15-летнюю Алдонину в комментариях ее подписчики.

Дочь покойной Юлии Началовой с самого детства занимается музыкой и игрой на фортепиано, девочка решила, что станет артисткой, как мама.

Девушка уже принимает участие в различных телевизионных шоу. Так, Вера перепела хит своей мамы «Герой не моего романа» на программе «Модный приговор». Выступала в шоу «Дуэты» вместе с Александром Панайотовым. Он, кстати, пришел поддержать Алдонину и на благотворительный концерт.

Фото: Instagram

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