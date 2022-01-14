От милашки в пушистой шубе до дивы в платье с пайетками: Вера Алдонина сменила 4 образа на сцене

У юной будущей звезды уже много поклонников. «Невероятная красотка! Супер! Браво!», «Верочка, удачи, мама гордится тобой», «Вера, желаю тебе безграничного успеха», «Невероятная девочка», «Милая, хрупкая, талант!», «Принцесса просто», «Скорее бы сольник», — поддерживают 15-летнюю Алдонину в комментариях ее подписчики.

Дочь покойной Юлии Началовой с самого детства занимается музыкой и игрой на фортепиано, девочка решила, что станет артисткой, как мама.

Девушка уже принимает участие в различных телевизионных шоу. Так, Вера перепела хит своей мамы «Герой не моего романа» на программе «Модный приговор». Выступала в шоу «Дуэты» вместе с Александром Панайотовым. Он, кстати, пришел поддержать Алдонину и на благотворительный концерт.