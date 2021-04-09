Век феминизма: на премию BAFTA номинировано рекордное количество женщин-режиссеров

Впервые в истории премии на BAFTA были номинированы сразу четыре женщины-режиссера. Более того, среди них – представительницы самых разных наций, раскрывающие тонкие и сложные проблемы.

Режиссер из Пекина Хлои Чжао стала одной из самых ярких персон в кинематографе благодаря ленте «Земля кочевников». Этот фильм уже получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, и претендует даже на Оскар.

Щемящая история женщины, потерявшей мужа, разворачивается на фоне американских пустынь, где представители рабочего класса после кризиса 2008 года и потери рабочих мест ищут покоя в кочевой жизни.

Ясмила Жбанич представила сложную военную драму «Куда ты идешь, Аида?», которая уже получила сравнение с лентами режиссера Романа Полански. Она также была предоставлена на Венецианском кинофестивале, где получила несколько наград.

Действия происходят в разгар Боснийской войны, а ключевым персонажем стала переводчица по имени Аида, которая работает при нидерландском контингенте войск ООН и единственная из местных жителей знает английский.

Режиссер Шеннон Мерфи представила свою дебютную полнометражную ленту «Молочные зубы». Фильм уже отметили на Венецианском кинофестивале.

Эта лента расскажет историю больной девочки, однако очень отличается от других фильмов в этом жанре. Основанная на театральной постановке, фильм включает в себя несколько отдельных зарисовок из жизни девочки.

Режиссер тонко соблюдает грань между трагедией и комедией, и отказывается от идеи, что умирающий человек должен прожить остаток жизни и на полную катушку, демонстрируя важность обычного дня на пляже вместе с родителями.

Сара Гаврон представила картину «Рокс», которая расскажет историю девочки-подростка. Ее и ее младшего брата мать бросила на произвол судьбы, и девочке пришлось взять все заботы на себя. Это фильм про настоящую женскую дружбу.

Действие фильма происходит в Лондоне, и зрителю открываются те стороны города, которые ранее не показывали в фильмах. Фильм получил премию британского независимого кино в номинации «Лучший британский независимый фильм».

Выход фильма сильно задержался – он должен был появиться на экранах в апреле прошлого года, но сначала помешала пандемия коронавируса, а затем мир захватило движение Black Lives Matter, и все участники фильма стали активистами этого движения.