Ведущий Первого канала Роман Будников проиграл суд девушке, обвинившей его в изнасиловании

«Наша доверительница никаких видеороликов не записывала, не монтировала и в сети Интернет не размещала, о Будникове не говорила. Весной 2017 года она дала интервью журналисту относительно другого человека и ситуации, которая с ней, к несчастью, приключилась», — утверждал адвокат массажистки в интервью «Московскому комсомольцу».

В итоге суд принял сторону девушки и отказал Будникову в возмещении моральной компенсации, которая, согласно его иску, должна была составить 1 млн рублей. Сам телеведущий пока никак не комментирует неприятную историю.

Фото: Instagram