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Ведущий Первого канала Роман Будников проиграл суд девушке, обвинившей его в изнасиловании

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Фото из Instagram Романа Будникова
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Российские СМИ выяснили, что на днях между телеведущим Романом Будниковым и московской экс-массажисткой прошел суд.

Год назад бывшая массажистка, которая предпочитает оставаться анонимной, обвинила ведущего «Доброго утра» на Первом канале Романа Будникова в изнасиловании. Мужчина все отрицал и даже подал на девушку ответный иск о защите чести и достоинства. Однако на днях выяснилось, что Роман проиграл суд.

«Наша доверительница никаких видеороликов не записывала, не монтировала и в сети Интернет не размещала, о Будникове не говорила. Весной 2017 года она дала интервью журналисту относительно другого человека и ситуации, которая с ней, к несчастью, приключилась», — утверждал адвокат массажистки в интервью «Московскому комсомольцу».

В итоге суд принял сторону девушки и отказал Будникову в возмещении моральной компенсации, которая, согласно его иску, должна была составить 1 млн рублей. Сам телеведущий пока никак не комментирует неприятную историю.

Фото: Instagram

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