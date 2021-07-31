Ведущий Алексей Остудин раскритиковал представителей МакSим за ложные слухи о ее состоянии

Журналист уверен, что менеджеры Максимовой должны моментально реагировать на ложные слухи, и давать официальные комментарии по поводу состояния певицы, а «не говорить за два дня до смерти, что артист прекрасно себя чувствует».

«Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания. А тотальная стена молчания, как в случае с Анастасией Заворотнюк, приводит лишь к волне слухов и попыток журналистов всеми путями раздобыть снимки и коррумпировать кого-то в больнице. Также я считаю неуважением к поклонникам держать их в тотальном неведении», — написал Алексей.

Из-за молчания менеджеров и пиарщиков, считает Остудин, всем желающим дан «зеленый свет» на распространение многочисленных домыслов.

«Сейчас появилась информация, что МакSим вышла из комы и её подключили к какой-то там «ИВЛ-light». Вы либо в коме на ИВЛ, либо нет! Естественно, потом выяснилось, что певица из комы не вышла. То директор артистки заявляет, что «лечащие врачи ушли на выходной и ничего выяснить нельзя». Кому и во что должны верить поклонники в такой ситуации инфориационного хаоса?» — добавил ведущий.

Алексей посоветовал близкому окружению Марины более профессионально отнестись к своей работы и не впадать в крайности: «Потрудитесь работать профессионально, предоставляя регулярную, правдивую и выверенную информацию, которая, с одной стороны, защитит личную жизнь больного артиста, а с другой, даст возможность поклонникам не питаться слухами».

Напомним, что в середине июня певица была доставлена в больницу после выступления в Казани с высокой температурой. МакSим был поставлен диагноз пневмония, а через несколько дней врачами было принято решение ввести артистку в кому. На данный момент состояние звезды оценивается как тяжелое.