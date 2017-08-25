40-летняя телеведущая Анастасия Чернобровина вернулась к работе после родов

Рассказали об этом и сами ведущие, в утреннем эфире:

В декрете любимица аудитории и лауреат премии «ТЭФИ» задерживаться не стала. Сегодня руководство телеканала «Россия 1» сообщило: «Анастасия Чернобровина вернулась в эфир. Поздравляем любимую ведущую с рождением сына Артемия, а зрителей – с ее возвращением!»

«Всем доброе утро. Главная новость этого утра — Настя вернулась. И не одна. Здесь мы подходим к главному событию в жизни Насти, и у этого события есть имя», — поделился Завьялов. «Артемий», — смущенно ответила молодая мама.

«Поздравляем! Мы со зрителями так долго ждали… девять месяцев!» — «Ну, сейчас нам уже месяц!» — «Ну, так обычно и бывает, столько ждут» — «Да, время пролетает быстро, детки растут. А мы продолжаем работать!»

Когда Анастасия внезапно пропала из эфиров, публика всполошилась. Кто-то говорил, что она ушла на другой канал, кто-то намекал на беременность. Однако сама телеведущая предпочитала никак не комментировать слухи. Не комментирует она и тайную свадьбу, которая случилась, по слухам, в 2014 году.

Поздравляем молодых родителей!

Фото: instagram.com