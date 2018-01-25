Ведущая Первого канала Ольга Ушакова ждет третьего ребенка
Фото из Instagram Ольги Ушаковой
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36-летняя Ольга Ушакова призналась, что скоро станет многодетной мамой, в своем Instagram.
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Ольга Ушакова тщательно скрывала свою третью беременность, но недавно все-таки решила ее рассекретить — она выложила милый семейный портрет, сделанный на пляже. На фото позируют сама Ольга, ее супруг и две дочки от предыдущих отношений.
Звезда ТВ объявила, что находится уже на шестом месяце беременности и вся семья с нетерпением ждет пополнения в апреле.
Многочисленные поклонники Ушаковой пришли в восторг и осыпали ее поздравлениями и теплыми пожеланиями: «Поздравлямба» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.), «Оленька, поздравляю! Ждем тебя снова на первом канале!!!», «Олечка, поздравляю вашу семью, очень рады за Вас! Здоровья, здоровья Вам с малышем! Я еще на прошлой неделе догадалась о Вашем положении».