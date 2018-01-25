36-летняя Ольга Ушакова призналась, что скоро станет многодетной мамой, в своем Instagram.

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Ольга Ушакова тщательно скрывала свою третью беременность, но недавно все-таки решила ее рассекретить — она выложила милый семейный портрет, сделанный на пляже. На фото позируют сама Ольга, ее супруг и две дочки от предыдущих отношений.

Звезда ТВ объявила, что находится уже на шестом месяце беременности и вся семья с нетерпением ждет пополнения в апреле.