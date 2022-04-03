Ведущая новостей Екатерина Андреева поделилась секретами своей молодости

Екатерина Андреева также рассказала о том, что регулярно посещает косметолога. Ее косметолог использует уникальную технологию массажа серебряными палочками. По словам телеведущей это позволяет добиться подтянутой формы лица, светящейся кожи и улучшенного жизненного тонуса.

Также она носит перчатки с серебряными пластинами. «Я в них машину вожу. Они выглядят очень круто. Своими руками я довольна» — делится Екатерина Андреева.

Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo