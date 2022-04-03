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Ведущая новостей Екатерина Андреева поделилась секретами своей молодости

Екатерина Андреева – ведущая новостей на Первом канале. Она пришла на телевидение в 90-х годах и за несколько лет добилась феноменальных карьерных успехов. В это сложно поверить, но известной телеведущей уже за пятдесят. А выглядит она как минимум на двадцать лет моложе. В интервью Надежде Стрелец журналистка рассказала, какими косметологическими процедурами пользуется.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Андреева отмечала, что у неё нет тяги к актёрству

Фото: Евгений Матвеев/Global Look Press

Екатерина Андреева раз за разом опровергает слухи о том, что делала пластические операции, инъекции ботокса и филлеров. На вопрос Надежды Стрелец о том, отвергает ли она аппаратную косметологию и инъекции, телеведущая ответила коротко и ясно.

«Я не отвергаю для других. Я просто сама для себя это не применяю. Я не хочу ничего в лицо вкалывать чужеродное. Единственное что я могу сделать это плазмолифтинг. Это моя кровь, она вкалывается в лицо и в голову.»

Екатерина Андреева также рассказала о том, что регулярно посещает косметолога. Ее косметолог использует уникальную технологию массажа серебряными палочками. По словам телеведущей это позволяет добиться подтянутой формы лица, светящейся кожи и улучшенного жизненного тонуса.

Также она носит перчатки с серебряными пластинами. «Я в них машину вожу. Они выглядят очень круто. Своими руками я довольна» — делится Екатерина Андреева.

Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo

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