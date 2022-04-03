Ведущая новостей Екатерина Андреева поделилась секретами своей молодости
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Евгений Матвеев/Global Look Press
Екатерина Андреева раз за разом опровергает слухи о том, что делала пластические операции, инъекции ботокса и филлеров. На вопрос Надежды Стрелец о том, отвергает ли она аппаратную косметологию и инъекции, телеведущая ответила коротко и ясно.
«Я не отвергаю для других. Я просто сама для себя это не применяю. Я не хочу ничего в лицо вкалывать чужеродное. Единственное что я могу сделать это плазмолифтинг. Это моя кровь, она вкалывается в лицо и в голову.»
Екатерина Андреева также рассказала о том, что регулярно посещает косметолога. Ее косметолог использует уникальную технологию массажа серебряными палочками. По словам телеведущей это позволяет добиться подтянутой формы лица, светящейся кожи и улучшенного жизненного тонуса.
Также она носит перчатки с серебряными пластинами. «Я в них машину вожу. Они выглядят очень круто. Своими руками я довольна» — делится Екатерина Андреева.
Фото и видео: Global Look Press, PassionVideo