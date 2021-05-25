«Вечно молодые» модели за 50 раскрыли секреты привлекательности
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Фото: Instagram/@model_over50
Моложавая британская модель Джен Тейлор-Стронг, которая участвует в фотосессиях в 70 лет, раскрыла секреты неувядающей красоты и привлекательности, пишет Daily Mail. Модель живет с мужем в Лондоне. Как уточнила Джен, оставаться вечно молодой ей помогают экстремальные виды спорта. «Когда мне было 63 года, я прыгнула со скалы и полетала на параплане в Швейцарии. Я так волновалась, что перед этим составила завещание. Но преодоление страхов принесло мне столько счастья. После этого я еще каталась на зиплайне на Аляске», - уточнила она. Женщина всегда использует солнцезащитный крем и носит шляпу. Еще одним секретом красоты она считает тщательное очищение кожи.
Фотомодель Леони Хемсворт, мать актера Криса Хемсворта, рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в 61 год. Выглядеть на 30 лет моложе фотомодели помогает особый режим питания. «Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе, ей 60, но с каждым годом она выглядит все лучше», - призналась жена Хемсворта Эльса Патаки. Леони начала с того, что не ела один день в неделю, а затем перешла на режим голодания по 15-16 часов в сутки.
Фото: Instagram/@model_over50
55-летняя австралийская модель Донна Омански известна тем, что выглядит так, будто ей слегка за 30. Секретом своей вечной молодости она считает любовь к спорту. По словам Донны, она начала заниматься моделингом еще в 15 лет, а затем получила диплом диетолога. Однако главный секрет ее молодости не связан ни с лайфхаками по уходу за кожей, ни с правильным питанием. По мнению Омански, оставаться в прекрасной форме ей всегда помогало движение.
«Я всегда была активной. Я не из тех, кто часто сидит и смотрит телевизор или читает книгу. Я предпочитаю все время что-то делать», - подчеркнула она.
50-летняя красавица Ванесса Пауэлл работает моделью с 2007 года. По ее словам, это произошло спонтанно. Знакомый матери искал человека на съемку, и Ванесса ему подошла, хотя в ту пору ей уже было 37 лет. «Я всегда красила волосы дома, вместо того чтобы ходить по салонам красоты. Я делаю это каждые 6-8 недель. А вот голову мою каждый день», - призналась она.
Фото и видео: Instagram/@chrishemsworth, Instagram/@chrishsource, Instagram/@model_over50
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