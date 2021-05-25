«Вечно молодые» модели за 50 раскрыли секреты привлекательности

55-летняя австралийская модель Донна Омански известна тем, что выглядит так, будто ей слегка за 30. Секретом своей вечной молодости она считает любовь к спорту. По словам Донны, она начала заниматься моделингом еще в 15 лет, а затем получила диплом диетолога. Однако главный секрет ее молодости не связан ни с лайфхаками по уходу за кожей, ни с правильным питанием. По мнению Омански, оставаться в прекрасной форме ей всегда помогало движение.

«Я всегда была активной. Я не из тех, кто часто сидит и смотрит телевизор или читает книгу. Я предпочитаю все время что-то делать», - подчеркнула она.