Иван Ургант на один вечер изменил название своего шоу — он посвятил весь выпуск памяти бабушки

Как рассказывает сам Иван, очень многие поклонники обращаются к нему и выражают свои соболезнования после известия о смерти его близкой родственницы. Ургант поблагодарил неравнодушных за их небезразличие и решил посвятить целый выпуск памяти своей бабушки. «Все пишут сейчас. Это очень приятно. Просто гигантское количество людей. И поэтому я, собственно, решил сегодня немного об этом поговорить и сделать такую необычную программу», — отметил актер фильма «Елки».

Также для передачи было придумано уникальное название. «Мы думали, как ее назвать. Я хотел назвать ее "Все о моей бабушке", а потом подумал, что я никогда не называл бабушку бабушкой. Поэтому давайте мы назовем сегодняшнюю программу "Вечерняя Ургант"», — рассказал Иван.

Весь выпуск Ургант вспоминал забавные истории, связанные с Ниной Николаевной. А гостем телепередачи стал режиссер Андрей Смирнов. Он вместе с актрисой работал во время съемок фильма «Белорусский вокзал», в котором она сыграла медсестру по имени Рая.

Смирнов также вспомнил один момент, который произошел во время съемок. «Когда все до последней сцены было снято, меня вызвали к директору "Мосфильма" и сказали: "Роль медсестры будет играть Инна Макарова"», — вспоминает режиссер. Он тогда заступился за Ургант и отказался участвовать в создании кинокартины без нее. После протеста Смирнова роль оставили за Ниной.

СССР увидел фильм в 1970 году — это была одна из лучших работ покойной актрисы.