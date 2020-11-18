«Вечеринка окончена, еду домой»: Наталья Подольская рассказала о «мамских» неприятностях
Фото: www.instagram.com/nataliapodolskaya/?hl=ru
Наталья Подольская, как молодая мамочка, продолжает делиться подробностями своей жизни с малышом. Она напомнила, что в этом есть не только радости, но и сложности.
«Твоё лицо , когда поняла , что забыла дома блок от (простите ) молокоотсоса ) . Вечеринка закончена. Гребу домой», – пишет Наталья.
В комментариях поддержали молодую маму — среди них и звездные мамочки, Виктория Дайнеко и Саша Савельева. Некоторые осудили Наталью за то, что в такое непростое время она выходит из дома, пока ее малыш еще совсем маленький.
«ГВ и память - два не совместимых понятия», «Во люди)) и без молокоотсоса можно сцедить. Прям проблема», «Красивая, Наташенька! Вы еще больше похорошели!», «Наташ, да по старинке, отцеживать!», «Как же раньше жили? Всегда есть выход», «Листаю ваши фотографии, Наташа, вы после родов краше стали, но без макияжа намного моложе», «Какие вечеринки?! Ребёнок такой ещё маленький», «Сидим дома и кормим, находитесь еще», «Можно в ручную сцеживать», «Хорошего понемногу», «Наталия, вы прекрасны даже в своей забывчивости», «Блок забыла, а сфоткаться не забыла...», «Зато какая грудь!», «Наташа, вы прекрасны даже без фотошопа! Приятно смотреть на реальные лица», «Зачем бегать по рестикам, собирать инфекции, носить потом это все детям? Прям так не сидится на месте».
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской
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