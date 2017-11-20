Популярный певец и многодетный папа поделился секретом доверия в семье.

«У нас в семье есть одна тёплая и важная традиция - время от времени вечерами мы собираемся все вместе на семейное чаепитие с разнообразными вкусняшками, чтобы обсудить, как прошёл день, и откровенно поговорить о самых разных вещах. «Начинаем обычно мы с Региной, чтобы подать пример - честно рассказываем, плохой это был день или хороший, кто нас обидел или порадовал», — написал музыкант под трогательным семейным снимком.

41-летний певец Сергей Жуков — образцовый папа. Музыкант и его супруга, экс-солистка «ВИА Сливки» 32-летняя Регина Бурд, воспитывают троих детей —9-летнюю Николь, 7-летнего Энджела и 3-летнего Мирона. Зачастую, в своем Instagram артист делится секретами воспитания наследников. Так, например, несколько часов назад Сергей рассказал о теплой семейной традиции под названием «вечер свечей».

«Самое важное, что такие вечера учат детей доверять своим родителям и не бояться говорить правду. Наши дети привыкли откровенно рассказывать о том, как у них дела, они знают, что бы они не рассказали - они будут услышаны мамой и папой, но не будут наказаны☺ Им вообще очень нравится этот ритуал - мама и папа рядом, рот набит вкусностями ))) 😋 Такие моменты единения и доверия очень важны, особенно ближе к 14-15 годам, когда дети вырастут, но по-прежнему будут видеть в родителях близких людей и друзей», — подытожил Сергей.

Многочисленные фолловеры солиста группы «Руки вверх» отметили, как гармонично и счастливо выглядит его семья: «Самая прекрасная семья которую я видела на этом свете💪👍дай вам бог любви и счастья», «Вы такие классные!!!», « Все ваши семейные фото каким-то волшебным образом могут передавать тот самый домашний уют. Такое редко бывает, но у вашей семьи это отлично получается. @burdregina просто олицетворение женственности и невероятного спокойствия».

Напомним, Сергей Жуков и Регина Бурд женаты с 2007 года. В этом году, спустя 10 лет брака, супруги обвенчались.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram