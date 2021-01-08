Вечер под пальмами и семейные посиделки: как Орбакайте, Бондарчук и другие провели Рождество
Фото: www.instagram.com/orbakaite_k/?hl=ru
Кристина Орбакайте отметила Рождество вместе со своим супругом и дочкой Клавой, а позже устроила вечеринку с Филиппом Киркоровым и участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Соней Таюрской, прямо под пальмами в Miami Beach.
Виктория Дайнеко тоже отметила Рождество в теплых краях — поздравление для подписчиков певица опубликовала под фотографией, на которой она катается на велосипеде на Мальдивах. Регина Тодоренко также проводит новогодние праздники на Бали, и вместе с сыном поздравила своих подписчиков со светлым праздником.
Елена Темникова показала сказочные фотографии с зимней прогулки со своим маленьким сыном — вместе с малышом они отправились в ледовый городок, оформленный фигурами персонажей сказки про Щелкунчика.
Любовь Толкалина и ее дочь Мария на Рождество предложили погадать на кофейной гуще:
«А кто сегодня собирается гадать- колядовать? как делаете? поделитесь секретом))) мы с @welcometomaria на кофейной гуще и на трех сапогах», — пишет актриса.
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой с помощью папы записали трогательное видео с поздравлением и умилили подписчиков:
«Какие искренние, детские эмоции!», «Ну какие же потрясающие, милые, воспитанные детки», «Какие славные детки».
Екатерина Стриженова тоже провела время с семьей и показала своего маленького сына, который примерил рубашку и бабочку по поводу праздника.
«Так похож на деда!», решили поклонники актрисы.
Светлана Бондарчук отправилась в Рождество в храм вместе с самыми близкими, и пожелали счастья и здоровья своим читателям. В ответ на их вопросы, Светлана отметила, что не забыла о мерах предосторожности в связи с пандемией коронавируса.
Фото и видео: Instagram Регины Тодоренко, Максима Галкина, Светланы Бондарчук, Виктории Дайнеко, Кристины Орбакайте, Марии Михалковой-Кончаловской
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