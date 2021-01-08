Вечер под пальмами и семейные посиделки: как Орбакайте, Бондарчук и другие провели Рождество

Кристина Орбакайте отметила Рождество вместе со своим супругом и дочкой Клавой, а позже устроила вечеринку с Филиппом Киркоровым и участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Соней Таюрской, прямо под пальмами в Miami Beach.

Виктория Дайнеко тоже отметила Рождество в теплых краях — поздравление для подписчиков певица опубликовала под фотографией, на которой она катается на велосипеде на Мальдивах. Регина Тодоренко также проводит новогодние праздники на Бали, и вместе с сыном поздравила своих подписчиков со светлым праздником.

Елена Темникова показала сказочные фотографии с зимней прогулки со своим маленьким сыном — вместе с малышом они отправились в ледовый городок, оформленный фигурами персонажей сказки про Щелкунчика.

Любовь Толкалина и ее дочь Мария на Рождество предложили погадать на кофейной гуще:

«А кто сегодня собирается гадать- колядовать? как делаете? поделитесь секретом))) мы с @welcometomaria на кофейной гуще и на трех сапогах», — пишет актриса.