Вечер памяти Василия Ланового внезапно отменили перед самым началом
Фото: Global Look Press
Мероприятие должно было пройти 9 марта в Доме кино, но не состоялось. К назначенному времени почтить память российского актера уже начали подходить некоторые зрители. Артисты, музыканты, огромное количество детей из детских творческих коллективов тоже были на месте.
«Все они до сих пор в шоке и недоумении», — подчеркнул Моцардо. При этом он затруднился назвать точную причину случившегося. «Мне объяснили это некими техническими причинами. Никакой другой официальной информации нет. Все случилось за полтора часа до начала», — уточнил руководитель.
Вечер памяти не был коммерческим мероприятием, зрители должны были прийти по пригласительным билетам. Перед поклонниками Ланового хотели выступить артисты театра имени Вахтангова, друг актера обещал рассказать, как вместе с ним снимался в фильме «Коллеги». Кроме того, на вечер позвали певицу Тамару Гвердцители и исполнителя Льва Лещенко.
«Людмилу Хитяеву пришлось развернуть, когда она уже ехала на мероприятие. А Лариса Лужина уже была в Доме кино, когда узнала об отмене», — подчеркнул Моцардо. Позже стало известно, что мероприятие отменил Союз кинематографистов России. Его перенесли на неопределенный срок. Как пишет KP.Ru, Моцардо добавил, что в Союз кинематографистов позвонил родственник Ланового. Он рекомендовал все перенести.
Актер скончался 28 января. Василий Лановой сыграл в 99 фильмах, активно работал в театре. Он широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Офицеры», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Алые паруса», «Брежнев», «Иду на грозу» и других.
Фото: Global Look Press
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