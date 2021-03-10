Вечер памяти Василия Ланового внезапно отменили перед самым началом

Вечер памяти не был коммерческим мероприятием, зрители должны были прийти по пригласительным билетам. Перед поклонниками Ланового хотели выступить артисты театра имени Вахтангова, друг актера обещал рассказать, как вместе с ним снимался в фильме «Коллеги». Кроме того, на вечер позвали певицу Тамару Гвердцители и исполнителя Льва Лещенко.

«Людмилу Хитяеву пришлось развернуть, когда она уже ехала на мероприятие. А Лариса Лужина уже была в Доме кино, когда узнала об отмене», — подчеркнул Моцардо. Позже стало известно, что мероприятие отменил Союз кинематографистов России. Его перенесли на неопределенный срок. Как пишет KP.Ru, Моцардо добавил, что в Союз кинематографистов позвонил родственник Ланового. Он рекомендовал все перенести.

Актер скончался 28 января. Василий Лановой сыграл в 99 фильмах, активно работал в театре. Он широко известен своими ролями в таких фильмах, как «Офицеры», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Алые паруса», «Брежнев», «Иду на грозу» и других.